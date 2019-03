"El dato que interesa es que en medio de un contexto de odio, hubo gente que murió perdonando a sus verdugos"

En El Espejo Mons. Jesús Sanz Montes ha hablado del testimonio de martirio de los 9 seminaristas que el próximo sábado serán declarados mártires.

Tenían entre 18 y 25 años, 6 de ellos murieron en el período de la conocida como "Revolución del 34" y tres de ellos en el período de la Guerra Civil, durante los años 1936 y 1937.

"Eran gozosamente normales -ha afirmado el Arzobispo de Oviedo-, cristianos que habían recibido la llamada. Gente que estudiaba, que era divertida, que hacía deporte, que eran buenos compañeros, que tenían el corazón lleno de ilusiones".

llevaban una vida normal, con el sacerdocio en el horizonte, pero en su día a día irrumpe esta circunstancia que cambia el rumbo de su historia.

Mons. Sanz Montes ha explicado que lo que destaca en un mártir no es que tenga apariciones, o que tiene una mente preclara, sino que en la trama cotidiana surge la gran pregunta de dar la vida por Dios.

"Impresiona el contexto de violencia contra jóvenes de una Iglesia que tenía una implicación importante de servicio a los mas pobre, de dignificacióin de los obreros", ha señalado el arzobispo, quien ha añadido: "No tiene explicación. No responde a una insidia particular. Ellos fueron sorprendidos en el Seminario, estaban dessarmados, no tenían ninguna filiación, ni estaban destrás de ninguna sigla".

Los 9 seminaristas, no son los primeros mártires asturianos en este período, pero sí son los primeras seminaristas. Y desde que termina la guerra hay una conciencia en toda la diócesis de su testimonio: "Han sido generaciones y generaciones de seminaristas que han mantenido la memoria viva de su testimonio".

Nuestra memoria histórica es otra -ha subrayado el Arzobispo de Oviedo-. No desenterramos nombres y sucesos para restregar a nadie nada. El único dato que nos interesa es que en medio de un contexto de odio, hubo gente que murió perdonando.

Más allá del odio, en ellos sobresale el amor a Jesucristo y el testimonio de perdón. Necesitamos testimonios de éstos. Porque hoy, la noticia en Asturias y en España también es que hubo nueve jóvenes que murieron amando, sin odiar, entregando su vida a Dios.