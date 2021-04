Un 'Cuaderno de Bitácora' para el Camino de Santiago

Este ao 2021 viene cargado de muchas cosas. Y con tantas noticias, puede pasar desapercibido que vivimos en medio de un Año Santo Compostelano. El Camino de Santiago es una de las marcas de nuestro país y además es un viaje que invita a todo tipo de personas a vivir una experiencia de fe -cada uno desde su condición- desde hace siglos. José Manuel Domínguez Prieto es Director del Intituto de Familia de Orense, y ha publicado un 'Cuaderno de Bitácora' para acompañarnos al hacer el camino.

Para escribir un libro de estas caracterrísticas, es lógico pensar que José Manuel Domínguez ha sido marcado por el camino: "Lo he hecho varias veces algunos tramos. No todo porque no hay tiempo. Lo he hecho siempre acompañando a otras personas. Sea religiosa o no la persona que lo hace, al final siempre termina confrontándose con uno mismo. Me parece que hay guías de turismo buenísimas, de arte e incluso religiosas. Pero faltaba una guía para confrontarse con tu propia vida. Organizar un poco las reflexiones que uno va haciendo mientras camina solo".

Tener la oportunidad de pensar qué estoy descubriendo sobre mi vida

Ese 'confronatrse' es lo que ocurre de una forma o de otra mientras uno deja sus pasos atrás, uno detrás de otro: "La última palabra del libro es la que escribe el propio peregrino sobre el libro. Se llama cuaderno porque la edición es muy fresca, es como un cuaderno de marinero donde apuntaba sus descubrimientos. Se trata de eso, que cada día a raíz de cada jornada del camino poder tener la oportunidad de pensar qué estoy descubriendo sobre mi vida. La clave son las metáforas del camino, el camino es una metáfora de mi vida. Esto es lo que nos pone en contacto con lo profundo de una manera sencilla".

El libro que ofrece José Manuel trata de hacer siete preguntas entre el peso de la mochila, las agujetas, el barro, el frío o la compañía: "¿Qué necsito para le camino de mi vida, segundo a dónde quiero ir en mi vida? Preguntas de conocimientos como ¿quién soy yo? ¿Con quién camino? ¿Por dónde he de caminar? ¿Qué cadenas he de romper y dejar atrás? Y después el camino después del camino. Una vez he llegado a Santiago, ¿qué pasa con mi vida? Cada día uno va completando el libro y la persona hace su propio libro".