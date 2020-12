Cáritas Española estará 'más cerca que nunca' esta Navidad

La Navidad es un tiempo para muchas cosas, pero sin duda son fechas de reflexionar sobre la caridad. Y esa es una de las grandes características de la Iglesia, y por eso Cáritas Española lanza la campaña 'Esta Navidad, más cerca que nunca'. Una iniciativa que viene acorde con la situación creciente de necesidad y todo lo que estamos viviendo.

María Ángeles García, coordinadora de Relaciones con los donantes e instituciones de Cáritas española, hace balance de este año tan distinto: "Es una mirada desalentadora, pero al mismo tiempo no perdemos la esperanza. Desde que se desenacadenó la pandemia la situacion es terrible, no solo la crisis sanitaria sino también la social y económica. Los recursos de Cáritas están desbordados para atender a las personas que están pidiendo ayuda. Esperemos que esto no dure mucho".

María Ángeles García explica cuál es el objetivo de esta nueva campaña: "Lo que nosotros pedimos es recuperar la cercanía, no medida en metros... sino en gestos. Gestos con las personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Que demos gestos generosos y sencillos que puedan convertirse en un regalo para los demás".

La situación en España es muy complicada, pero el problema es mucho mayor. La responsable de Cáritas explica que "nos centramos en lo que nos pilla más cerca. Pero en otros países la pandemia está generando unos estragos impresionantes. Cáritas está presente en más de 200 países y esa acción está ahí con las personas que sufren la pandemia".

Esta es una crisis que nos alcanza a todos, y Cáritas está ahí precisamente para atender a todos los que lo necesitan: "No podemos perder la mirada a las personas que llegan a nuestras costas y que hay que dar salida a la pobreza a la que se están enfrentando. Pedimos que nos acerquemos a las personas que están sufriendo. A los mayores, a los que viven en la calle, a los refugiados e inmigrantes que vienen pidiendo socorro..."

Y después de este año en el que tanto ha trabajado la caridad de la Iglesia, "la lección es que siempre uno se puede reinventar. Cuando nos enfrentamos a esto, los recursos se desbordaron y hubo muchos servicios que no se podían ofrecer. Tuvimos que reinventarnos y buscar otras maneras de llegar a los que nos necesitan. Es frustrante, pero lo que hemos sacado es que con corazón y ganas se puede salir adelante y estar al lado de la persona que más lo necesita".