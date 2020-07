Así es el nuevo directorio para la catequesis de la Santa Sede

La Santa Sede ha publicado en el mes de junio el nuevo directorio para la catequesis elaborado durante años por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El objetivo es que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro. Para saber para qué sirve y cuáles son sus líneas maestras ha estado Juan Luis Martín Barrios, secretario técnico de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, en el Espejo de la Cadena COPE.

Barrios cuenta que "el directorio es el que marca las orientaciones para toda la vida de la Iglesia respecto a lo que la catequesis significa, que es ayudar y acoger el mensaje, que resuene en el corazón del oyente para convertirle en creyente". Es el "tercer directorio que aparece después del Concilio Vaticano II. Sirve para alimentar la fe en las personas de nuestro tiempo de cualquier clase y condición. Presenta a la comunidad de los seguidores de Jesús como la familia que acoge, que escucha, discierne y acompaña a los interlocutores de la catequesis en sus diversas edades".

El primer directorio es del año 1971 y "hacía suyas las orientaciones del Vaticano II. En el segundo directorio -de 1997- hacía suyas las reflexiones de los sínodos, exhortaciones, la riqueza del catecismo y la diversidad de experiencias de las iglesias locales. Este -el de 2020- recoge las claves de la catequesis en el proceso evangelizador de la Iglesia cuidando tres dimensiones: la renovación personal, la conversión pastoral y la reforma de estructuras".

El secretario técnico de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, relata también las diferencias que existen entre catequesis y evangelización: "La evangelización es anunciar a Jesucristo como nuestro Salvador, mientras que la catequesis es una acción dentro del proceso evangelizador de la Iglesia. Muchas personas se acercan al Evangelio a través de la caridad, del testimonio de los vecinos... La catequesis es ayudar a que el mensaje resuene. Tiene sus procesos desde el despertar religioso e iniciación en la fe, a la inciciación sacramental... Es como el proceso de enamoramiento que lleva a la experiencia de encuentro personal que cambia el corazón y ofrece la vida como don a los demás".

"La catequesis no es una condición para recibir un sacramento. Eso se hacía en una sociedad en estado de cristiandad. La catequesis es un proceso de maduración en la fe. Desde el despertar religioso a la personalización. Es un proceso que se inicia y que no concluye, como no conluye el amor, sino que va madurando y ayudano a crecer por dentro".

"El directorio subraya tres características propias de la catequesis. El anuncio, el tema de la iniciación y la mistagogía, es decir aprender a leer los signos de los tiempos. Vivimos en estos momentos en dos claves: la era digital y la globalización de la comunicación. El directorio recoge estas claves y otras muchas que aparecen en la modernidad para ayudar a comprender desde la opción de la fe".