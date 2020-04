Andrea Tornielli en El Espejo: "El Papa habla de una esperanza distinta"

Cada gesto y palabra del papa Francisco durante esta Semana Santa, ha tenido un significado aún más grande si cabe, debido a la crisis del coronavirus que asola el mundo. El mundo se aferra a la esperanza y sale a los balcones a buscarla mientras que cada vez es más evidente, que repetir el 'Resistiremos' se hace más difícil y amargo conforme el virus hace estragos.

Pero en mitad de todo este drama, irrume como cada año -pero de una forma especial- la Pascua y la Resurrección de Jesús. "En Italia leemos también el 'todo irá bien', pero no es fácil repetir estas palabras para aquellos que han perdido a sus seres queridos o para las familias que se han destruido por el virus. El Papa habla de otra esperanza".

"Una esperanza que no es una palmadita en la espalda", así parafrasea Andrea Tornielli, el Director Editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, al Papa Francisco en sus mensajes durante la Vigilia Pascual y la bendición 'Urbi et Orbi' del Domingo de Resurrección. Una nueva esperanza que "no es un optimismo fruto de la voluntad, sino que es una esperanza fundada en la Resurrección de Jesús. Es un regalo del cielo".

Una esperanza fundada en la Resurrección de Jesús

Una esperanza que desgraciadamente "no elimina el problema". Porque "la respuesta que Dios ha dado al sufrimiento, al dolor, a las preguntas que tenemos sin respuesta... no fue un acto mágico. Fue el hecho de que Jesús se encarnó y que también Dios experimentó la muerte y el sufrimiento. Por eso está a nuestro lado".

Tiempos de esperanza

En estos momentos oscuros, donde de cada nuevo paso nace una mala noticia, "redescubrimos lo que es verdaderamente esencial en nuestras vidas: el amor, lo que nos quieren, la amistad, la solidaridad... Y vemos a los que el Papa llama los 'santos de la puerta de al lado'. A las personas que se donan y que entienden que la vida solo sirve si es para servir".

Tornielli termina con un llamamiento. Un llamamiento a que también Europa se asome al balcón. Para que los poderes políticos también se aferren a esta nueva esperanza: "Un llamamiento muy fuerte porque es un gran desafío que vive Europa y que afectará a todo el mundo. Un llamamiento a la tarea que tiene Europa en este momento, una llamada a la solidaridad y que la respuesta a esta crisis no sea encerrarnos. Tenemos que construir el futuro, el después de esta crisis". Analizando estos gestos del Papa Francisco durante esta Semana Santa, el Director Editorial termina con un mensaje de 'esperanza': "Que esa voz del Papa sea escuchada por los poderes políticos".