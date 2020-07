Mons. Julián Barrio en 'El Espejo'

Julián Barrio, arzobispo de Santiago, ha pasado este domingo 26 de julio, día después de la festividad de Santiago Apóstol patrón de España y de Galicia por 'El Espejo' donde ha reconocido que el coronavirus convirtió la fiesta del Apóstol en un día raro, "sin duda, fue una solemnidad un poco atípica podríamos decir en el sentido de que las precauciones que hemos de tomar en torno a la pandemia que estamos padeciendo y queramos o no mediatiza toda la programación que de una u otra manera habíamos pensado, pero en todo caso hay que dar gracias a Dios porque todo resultó muy bien y una vez más se percibe lo que solemos decir aquí en Santiago, "Dios nos ayuda y el Apóstol Santiago".

Monseñor Barrio ha destacado algo que ya dijo durante la ofrenda al Apóstol en presencia de los Reyes de España, "cuando teníamos las respuestas de la noche a la mañana nos han cambiado las preguntas", "es lo que percibido a lo largo de este tiempo, nos creíamos superhombres y de la noche a la mañana creíamos que lo teníamos todo controlado, que todas las preguntas tenían todas sus respuestas, pero en poco tiempo las preguntas han cambiado y nos hemos quedado suspendidos entre el cielo y la tierra. Bien es verdad, que hay que reconocer que la búsqueda a esas nuevas respuestas a las preguntas nuevas que se nos están presentando, hemos tenido la oportunidad de salir de nuestra burbuja en que parecía que todo lo teníamos controlado para caer en la cuenta sobre todo de lo esencial en la vida y en la necesidad urgente de ayudarnos los unos a los otros. En este sentido, este tiempo en el que hemos estado recluidos nos ha ayudado a tomar conciencia de esta realidad. A veces, no hay mal que por bien no venga".

Sobre la nota pastoral de los obispos de la de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela sobre la participación de los fieles en la Eucaristía dominical el arzobispo de Santiago afirma que "es algo que necesitábamos recordar porque en las celebraciones que estamos teniendo las presencia no es la que uno hubiera deseado o desearía y nos hemos preguntado por qué. Es verdad que nuestra población es una población mayor y de alguna manera y por tomar todas las precauciones posibles tienen miedo y en la provincia eclesiástica considerábamos que teníamos que motivar esta participación dado que, en la medida de nuestras posibilidades, todas las precauciones que se pueden tomar, las estamos tomando y que nuestra gente considere que la Iglesia se preocupa, sin duda alguna, de ellas y que tomen conciencia de que tienen que cuidarse".

De cara al 2021 que es Año Xacobeo ya hay actos que se están preparando. Hay cosas que además se están cambiando, "inicialmente yo publiqué una carta pastoral en diciembre del año pasado" recuerda Monseñor Barrio "que he tenido que cambiar porque aquella sociedad a la que yo me dirigía ha cambiado, he tenido que contextualizarla con una nueva carta pastoral en la que digo que el Apóstol Santiago nos espera para abrazarle y para abrazarnos. En medio de nuestro dolor, inquietudes y de nuestras preocupaciones hay algo que en Santiago se pone de relieve y que es la esperanza. Ya Dante en la Divina Comedia pone en boca de Beatriz una frase muy hermosa diciéndole al Apóstol: "Haz que desde aquí resuene la esperanza" y con este fundamento es con el que nosotros estamos tratando de preparar todo aquello que nos pueda servir para hacer la mayor acogida, la mayor hospitalidad a todos los peregrinos que puedan venir y a todas las personas que quieran participar en el Año Santo"

¿Vendrá el Papa Francisco a Santiago? No lo sé, ojalá, el Santo Padre ha estado aquí en España, pero a Santiago no tuvo la oportunidad de venir y en mi carta de invitación le he dicho que, aunque sea con menos gente, espero que esto se pueda solucionar y que sería una experiencia bien gozosa para el Santo Padre viendo tantos peregrinos y tantas personas que se acercan a Santiago para conectar con la tradición apostólica que es la que fundamenta nuestra fe".