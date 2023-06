Rafa Benítez, cerca del Celta; Francisco, a punto de ir al Rayo

Rafa Benítez es el elegido por el Celta para ser su próximo entrenador, tal y como ha informado durante esta mañana el periodista de Relevo, Matteo Moretto. Información que ha podido ser confirmada por nuestro compañero Santi Peón, que dejaba claro que esta operación está muy avanzada y podría hacerse oficial en las próximas horas.

Tal y como lleva semanas adelantando Carlos Ganga, Francisco está muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del Rayo Vallecano. El motivo principal de esta decisión se debe a que quieren un perfil similar a Andoni Iraola, que dejó LaLiga Santander para incorporarse al Bournemouth.

Carlos Ganga también ha confirmado el enfado que tiene el presidente del Rayo, Marín Presa, con el Sevilla por la intención del conjunto andaluz de llevarse a su director deportivo Cobeño.

El Olympiacos griego anunció este martes la contratación como su nuevo entrenador del español Diego Martínez, quien se encontraba sin equipo tras haber sido destituido en el Espanyol tras la jornada 26 de la última temporada.



Será la primera experiencia en el extranjero para Martínez, quien inició su carrera en los banquillos en el Imperio Albolote, el Armilla y el Motril antes de ingresar en las categorías inferiores del Sevilla.

???????? Ο ?????????????? ???????????????? ε?ναι ο ν?ος προπονητ?ς της ομ?δας μας!



Καλ?ς ?ρισες στην οικογ?νεια του Ολυμπιακο?!

______________________________



???????? ?????????? ????????Í?????? is our new Head Coach!



Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos#Welcome#Coach… pic.twitter.com/vpiRX4xSpX