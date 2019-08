Ángel Cuéllar, en Esports COPE: "Dembélé se está autodescartando de manera definitiva"

Ante el overbooking de delanteros que tendría Valverde si finalmente llega Neymar, el andaluz considera que “Valverde lo tendrá más fácil porque Dembélé se está autodescartando de manera definitiva. Todos hemos sido jóvenes y todos tenemos derecho a cometer errores pero también la obligación de rectificar y este chico no sólo no rectifica, sino que va por un camino diferente a lo que significa la disciplina de un club como el Barça”.

El delantero andaluz destaca la falta de regularidad de Dembélé “de 120 partidos del Barça se ha perdido casi 70, es muy significativo para un chico de 22 años. Es una pena porque tiene condiciones de sobra para ser un magnífico jugador”.

Cuéllar no perdona la última indisciplina del francés “la gravedad no es la lesión, sino simplemente no entender que estás lesionado y tienes que hacerte unas pruebas al día siguiente. Cancelas absolutamente todo lo que tengas. Parece que el Barça se está planteando una sanción ejemplar y me parece lógico”.

El actual comentarista de Gol TV cree que sería bueno para el Barça fichar a Neymar, “el retorno de Neymar es bueno para cualquiera, si él está por la labor de lo que tiene que hacer. Es un jugador que está en tiempo y en edad de ser determinante y desequilibrante. Si consiguen que esté centrado, es determinante”.

Sobre el partido del domingo en el Camp Nou, Cuéllar espera que Messi no arriesgue “tanto Messi como Borja no deberían arriesgar. Las lesiones en el sóleo son complicadas. Es cierto que el Barça tiene urgencias por empezar a ganar, pero no debería forzar”.

El delantero andaluz reconoce que “Valverde no lo tiene fácil para recomponer la delantera y vamos a ver que se saca de la chistera”.

Sobre el cambio de entrenador en el Betis opina que “Rubi también es un entrenador valiente como Setién pero maneja otro tipo de registros y otro tipo de situaciones defensivas para hacer un equipo equilibrado”.