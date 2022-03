El PSOE presume del 18 aniversario de la "victoria histórica" de Zapatero: este es su legado

El 14 de marzo de 2020 pasará a la historia en España como el día en el que se instauró el primer estado de alarma a causa de la pandemia de covid. Dos años después, toda la sociedad está recordando ese día que cambió las vidas de todo el mundo, pero coincide con el día en el que José Luis Rodríguez Zapatero venció en las elecciones hace 18 años.

José Luis Rodríguez Zapatero consiguió casi 11 millones de votos y su mandato se extendió hasta las dos legislaturas. Durante su tiempo en Moncloa, España sufrió la crisis de 2008 que provocó una grave recesión económica y un gran aumento del paro. A pesar de esto, el PSOE a través de su cuenta de Twitter ha aprovechado el 18 aniversario de la victoria del ex presidente del Gobierno para celebrar lo que consideran que fue "una victoria histórica".

18 años de la victoria del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.



?? Una victoria histórica que trajo consigo grandes avances en derechos sociales y libertades a nuestro país.



Hoy, este Gobierno sigue esa incesante senda de conquistas. ??? pic.twitter.com/wj7Fi30VsK — PSOE (@PSOE) March 14, 2022





¿Cuál era la situación de España cuando Zapatero abandonó el Gobierno?

El ex presidente del Gobierno heredó una España en crecimiento económico con un repunte interanual del 2,9% en el primer trimestre de 2004. Tras ocho años en el poder, al abandonar su cargo la situación estaba al borde de la recesión con un crecimiento del 0,7%.

La situación era crítica y José Luis Rodríguez Zapatero orquestó una subida de impuestos histórica situando a España como uno de los países con un mayor Impuesto de Sociedades y cargas fiscales. Esto dificultó la creación de empleo y, junto a la subida del IVA y otras medidas, provocaron un grave impacto en la clase media y baja.

La crisis de 2008 generó una crisis económica que provocó la quiebra de miles de empresas, lo que generó una gran aumento en el número de parados a cifras históricas. José Luis Rodríguez Zapatero abandonó su cargo con más de 5 millones de personas desempleadas, un 21,5% de la población activa. El paro de larga duración se duplicó entre 2008 y 2010 y el paro juvenil se situó en un 46%.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a las cuentas de las administraciones públicas, José Luis Rodríguez Zapatero dejó un agujero presupuestario con unos números negativos correspondientes al 6,6% del PIB. En cuanto a estas cifras, las aportaciones a la Seguridad Social disminuyeron un 2,6% y los gastos del sistema de pensiones aumentaron en un 2,3%. Las administraciones sufrían una grave deuda agravados por medidas improductivas como el Plan E. Todo esto provocó que la deuda se situase en el 67,4% del PIB.

Las administraciones públicas estaban en una etapa de impagos y sequía del crédito que provocó la desaparición de empresas, con una la morosidad de los ayuntamientos que se situó en 29.523 millones de euros según los datos del Banco de España. El sector público se sustentaba en el sector privado y los créditos escaseaban y los economistas señalaban que se estaba produciendo un efecto crowding out, es decir, la reducción del crédito para la inversión de las compañías por el aumento de la financiación a las administraciones.

El mercado inmobiliario fue el que más sufrió debido a la especulación de los años previos y el estallido de la burbuja. Las ventas de vivienda se redujeron en un 28% marcando mínimos históricos de operaciones, un millón de viviendas permanecían sin comprados y el mercado inmobiliario se encontraba totalmente hundido.





José Luis Rodríguez Zapatero, blanco de críticas en su papel como ex presidente

El ex presidente de España al dejar la política siguió en el foco mediático por sus numerosas intervenciones sobre asuntos de actualidad, recibiendo críticas durante todos estos años. No solo los contrarios a su línea política cuestionaron sus palabras, sino que en ocasiones también han sido personas relacionadas con su propio partido quienes se han desmarcado de sus opiniones. Uno de los casos más criticados es su cercanía y defensa del régimen deNicolás Maduro, que ha sido duramente cuestionado por personalidades importantes del partido como Felipe González. Una de estas polémicas se produjo cuando José Luis Rodríguez Zapatero defendió a Nicolás Maduro en el conflicto social que se produjo en Venezuela, mientras que la comunidad internacional y España concretamente apoyaban al líder de la oposición, Juan Guaidó, por considerar que las elecciones no eran democráticas. De hecho, el propio Gobierno se desmarcó de las declaraciones del ex presidente asegurando que era su opinión personal.

Antes de esto, José Luis Rodríguez Zapatero emergió como una figura de mediador en Venezuela, pero pronto comenzó a favorecer a Nicolás Maduro y perdió la credibilidad en sus funciones. De hecho, acabó convirtiéndose en un asesor en asuntos políticos del líder venezolano, por lo que recibió numerosas críticas por blanquear las vulneraciones de derechos humanos que se producen en el país. José Luis Rodríguez Zapatero tiene una extraña tendencia a defender el régimen de Nicolás Maduro y sus lazos con Venezuela se extienden desde su etapa como presidente de España.

Esta fijación por apoyar al líder venezolano siempre ha generado sospechas y estas aumentaron aún más cuando el pasado octubre, 'El Pollo' Carvajal, ex jefe de los Servicios de Inteligencia Militar del chavismo, aseguró que José Luis Rodríguez Zapatero posee una mina de oro en Venezuela, algo que el ex presidente ha negado.





Los datos revelan que José Luis Rodríguez Zapatero dejó una España en un momento crítico pese a que cuando llegó a la Presidencia la situación era de crecimiento económico, aunque es cierto que la situación no era fácil con una crisis económica mundial gestándose. Además, el candidato que ganó esas elecciones continúa rodeado de polémicas en la actualidad por una relación con Venezuela que comenzó en su etapa como presidente del Gobierno.