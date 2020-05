El cierre de Nissan y el ingreso mínimo vital marcan la mañana política

El cierre de la planta de Nissan en Barcelona y la aprobación del ingreso mínimo vital, además de las acusaciones de Podemos a la oposición, han marcado la mañana política en COPE.

La ministra Maroto defiende la iniciativa privada en COPE

Por los micrófonos de COPE ha pasado la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha negado que la presión independentista o la amenaza de subidas de impuestos por parte del Gobierno hayan influido en la decisión de Nissan de cerrar su planta en Cataluña. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", la ministra cree que el portazo de la compañía japonesa se debe "a una situación financiera complicada y los últimos cambios en la dirección". "Nissan llevaba tiempo dejando de invertir en Europa y han optado por un repliegue hacia Asia", ha dicho.

Pese al aviso que ha supuesto la decisión de Nissan, Maroto niega que otras plantas como las de Renault, Mercedes o Ford en España estén en peligro de cierre. "La industria del automóvil tras el impacto del coronavirus es actualmente muy complicada. Nosotros estamos peleando para que salga reforzada. Necesitamos un pacto con esta industria", ha asegurado

El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado este viernes en Consejo de Ministros fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva.

El máximo será de 1.015,3 euros al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños, entre otras, en tanto que se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad de 100 euros.

Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.

Herrera explica la estrategia de Iglesias de llamar golpista a la oposición

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha explicado la estrategia de Pablo Iglesias de buscar la confrontación política:

"Pablo Iglesias sabe mucho del golpismo, que conoce muy bien a todas esas zahurda de matone,s de chulánganos, de la que ha salido y así se presenta en una Comisión de Reconstrucción, que es una broma llamarle a eso Comisión de Reconstrucción, presidida por el inexplicable Patxi López y a mover el barro de la bronca, acusar al señor Espinosa de los Monteros de golpista, claro Espinosa de los Monteros se levanta y dice vamos a ver que este señor me ha llamado golpista y con esa facundia boba Patxi López dice no lo ha dicho así, que parece, que parece... y el otro se levanta y se va. A mí lo que me extraña es que no se fueran los demás con él pero bueno, esto es…

De qué se trataba ayer con la tinta del calamar, impedir que se debata en sereno las salidas a esta crisis. Porque luego llegó la señora Nadia Calviño dio una explicación, hombre desde luego solvente, puedes estar más de acuerdo o menos, pero por lo menos solvente y nadie le echa cuenta, se echa cuenta al cierre usted al salir. Claro, provocará todo lo que pueda, acariciando además la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle, que llegue el odio y el rencor. Pero el problema no es que exista un Pablo Iglesias con sus 12 enanitos mentales como este Echenique que opina que el cierre de Nissan nos da soberanía industrial, o la Montero está de sola y borracha quiero llegar a casa… todos estos que rodean a este tipo. El gran problema es que está en el Gobierno de un presidente que en su peor momento, el peor momento de España en décadas, no es capaz ni de echarle de llamarle al orden y ponerle en su sitio ni nada parecido no, no; empieza a comprar su peligrosa agenda que es una agenda anclada en abril de 1931 y en eso estamos".

Luis del Val habla de las dos Españas

En su sección en 'Herrera en COPE', Luis del Val analizaba si hay o no "dos Españas"

"Hay una España esperanzadora, esa que está formada por los ciudadanos que luchan en los hospitales para salvar vidas y que, a pesar de que 40.000 de los suyos han quedado heridos en la batalla contra la pandemia por la irresolución, la desidia y la ineptitud del Gobierno, siguen en el combate conviviendo con su propia fatiga.

Hay una España esperanzadora, en la que los vecinos, sin necesidad de comités, ni formación de comisiones, ni reuniones, socorren al anciano del edificio que vive solo, y le hace la compra, y le limpia el piso, y le ayuda conversando unos minutos con él, aunque sea a través de la mascarilla.

Hay una España esperanzadora, donde cocineros de los que habíamos oído hablar y, otros que no sabíamos ni donde se encontraban, se han puesto a trabajar en los fogones, gratis, claro está, y algunos incluso han puesto dinero para poder repartir comidas.

Y hay una España esperanzadora permanentemente, siempre en sesión continua, que no necesita de circunstancias extraordinarias para seguir ayudando al prójimo, aunque los necesitados ahora hayan aumentado, como son el banco de alimentos, la Cruz Roja, Cáritas, las parroquias del barrio, y tantas organizaciones pertrechadas por voluntarios y generosos que ayudan a sostenerlas"

