Arrimadas no descarta una nueva prórroga del estado de alarma y otras noticias del jueves

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha defendido la decisión de su partido de votar sí a la última prórroga del estado de alarma: “Me sorprendió la interpretación que se hizo de la votación de la semana pasada. España no podía salir del estado de alarma”.

Arrimadas ha recordado además que "este gobierno no me gusta nada. Yo propuse un plan alternativo a este gobierno cuando otros decían. Que gobiernen y arruinen España y ya llegaremos nosotros a salvarla”. Y ha afirmado que la caída del estado de alarma no habría perjudicado a Sánchez y sí a España: “Si decaía el estado de alarma, habríamos seguido teniendo a Sánchez y a Iglesias, y encima culpando de la situación a la oposición”.

La líder de Cs ha manifestado su deseo de que la nueva prórroga se solicite por dos semanas y ha evitado explicar el sentido de su voto: “Nosotros no garantizamos ningún apoyo a priori a nada de lo que presente Sánchez. Cualquier apoyo tendrá que negociarse”.

Arrimadas ha asegurado además que sus relaciones con el PP y con Casado son muy buenas y que los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos en las distintas comunidades autónomas son un éxito, algo que molesta al PSOE: “Al PSOE no le gusta que funcionen tan bien los gobiernos de PP y Ciudadanos".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves su decisión de alojarse en un apartahotel pagado "de su bolsillo" durante la pandemia del coronavirus, y ha afirmado que "cualquier presidente autonómico" en su situación "habría hecho algo similar".

"Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor donde ceno todos los días (...) mientras yo esté trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid, lo haré en un sitio con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo con la foto del rey", ha contestado Ayuso a una pregunta que le ha formulado en el pleno de la Asamblea el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Según publicó el lunes la revista 'Vanity Fair', Ayuso está instalada desde el pasado 16 de marzo en un apartahotel de lujo de la capital propiedad del empresario Kike Sarasola, presidente de Room Mate y quien explicó que la presidenta pagará 2.400 euros mensuales.

Mientras el Gobierno pide unidad y lealtad a la oposición, el PSOE ha sacado la artillería pesada para atacar al PP, convirtiendo en el centro de la diana a Isabel Díaz Ayuso. El último ataque, este mismo miércoles. El diputado socialista Rafael Simancas responsabilizaba abiertamente a la presidenta madrileña de las altas cifras de fallecidos en España por coronavirus. En su intervención en 'Al Rojo Vivo', Simancas se preguntaba "¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus", se respondía él mismo.

Herrera se pregunta quién pagó el hospital a Carmen Calvo

Mientras la izquierda centra sus ataques en Díaz Ayuso, Carlos Herrera se ha preguntado por quién ha pagado el tratamiento de la vicepresidenta del Gobierno:

"Esta señora se va a un apartamento, pacta un precio con el propietario de ese apartamento para no contagiar a la persona con la que vive, y lo paga de su bolsillo. ¿Dónde está el problema? Ya verán como el diario "El País" le va a dedicar a esto tantas portadas como a los trajes de Camps. Ya lo verán. No a un gobierno incompetente que cada día rectifica algo del día anterior. No, sino a una señora que se ha ido a pasar la enfermedad a un apartamento pagándolo de su bolsillo. Por cierto, ¿quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo? Porque la mutua que tienen este tipo de altos funcionarios no cubre ese tratamiento en la Ruber. ¿Ha sido una gentileza de la Ruber? ¿Lo ha pagado ella? ¿Lo ha pagado el Gobierno? ¿Y el piso donde está y donde vive? El diario "El País" y otros tantos no han tenido reproche para las chapuzas y las irregularidades, algunas escandalosas, en la compra de material. Como antes dejaron pasar sin escándalo el viaje del fraudillo con medios públicos a un concierto con su pandi. O la colocación laboral de su esposa estando él en la Moncloa. O la tesis plagiada. Quien ha mirado para otro lado en estos escándalos, no tiene ninguna credibilidad para organizar ahora autos de fe".

