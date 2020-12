Ángel Expósito: "Reconozco mi absoluta incapacidad de encontrar una sola buena noticia en esta España nuestra"

Lo siento mucho pero no tengo buenas noticias. Me comprometí hace una semanas a hacer todos los lunes un vídeo para COPE.es esbozando, sonriendo o aplaudiendo una buena noticia. Y sinceramente no la tengo.

Ahí va mi reconocimiento y absoluta incapacidad para no encontrar una buena noticia. Uno dice "llegan las vacunas" pero viene detrás de una hecatombe. Viene algún dato económico, que no sé dónde alguno lo ve, pero viene detrás de una quiebra. Y así sucesivamente. En clave política ni te cuento.

En clave social, entre la educación, la eutanasia y la pandemia que continúa... Lo siento mucho, no tengo ninguna noticia buena positiva que vender en este espacio habitual de todas las semanas. Alguno diría "apúntate a fútbol el resultado del otro día del sábado del Madrid", es posible. Pero hay un enorme porcentaje que lo considera una hecatombe. Así que tampoco, por objetividad.

Lo siento. Reconozco mi absoluta incapacidad de encontrar una sola buena noticia en esta España nuestra con la que está cayendo y con la que todo pinta que se nos viene encima. Y si encima miras el mapa del mundo y nuestras relaciones diplomáticas, ni te cuento.