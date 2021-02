'El Pulpo' nos lee el especial regalo que ha hecho llegar una 'ponedora' al programa

Carlos Moreno 'El Pulpo' ha protagonizado un nuevo vídeo de 'Mientras otros duermen, el Pulpo te lo cuenta' de la cadena COPE en el que en esta ocasión ha contado una de las historias que van a tener en el programa que presenta de 04:00 a 06:00 las madrugadas de lunes a sábado.

"Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noche soy Carlos Moreno El Pulpo. Me quito la mascarilla porque estoy solo en uno de los estudios de la cadena COPE y ahora no va a entrar nadie. Voy a hacer una entrega de algo que una ponedora me mandó no hace mucho a través de una carta manuscrita preciosa, por cierto. Me cuenta que "me conmovió la sencillez con la que usted presentó el sufrimiento del señor Roberto, de su hijo y de su delicadeza hacia los animales". Te cuento esto porque Roberto era sin techo, y esta persona, después de haber vivido el sufrimiento de salir adelante al llegar a España se da cuenta de que este ciudadano puede necesitar ayuda. Y esta señora, que no puedo decir quién es, ha enviado un talón de 1000 euros para localizar a esta persona, a este sin techo, y hoy, ya localizado, le hemos citado en la Cadena COPE para hacerle entrega. Es impresionante, sé feliz e intenta que los demás también lo sean", ha explicado en un nuevo capítulo de 'Opiniones Fundadas'.