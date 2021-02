Pilar Cisneros: "Me pregunto qué hacen los países que controlan bien el virus, como Australia"

Hoy me he subido a la escalera de mi casa para preguntarme qué hacen los países que si controlan bien el virus, como Australia. Y entonces en 'La Tarde' he hablado con una gallega que vive en Australia y que tiene una vida prácticamente normal. La clave está en el control estricto de las fronteras, con 14 días de cuarentena pero además un código QR que lleva todo el mundo descargado. De tal modo, que cuando hay un positivo rastrean inmediatamente los casos. Y además, en tiempo récord.

Así controlan el virus en un país donde todavía no han empezado a vacunar. Creo que las diferencias entre España y Australia están bastante claras.

La política sanitaria de Australia para convertirse en un país libre de covid

Australia lograba a finales de enero dejar a cero los contagios por coronavirus en todo su territorio. Estos resultados se dan después de que el estado de Nueva Gales del Sur, el más poblado de Australia y que lleva cuatro días sin infecciones, superara un rebrote que se detectó a mediados de diciembre en las playas del norte de Sidney, que obligó a confinar a unos 250.000 habitantes durante dos semanas.

"Hoy llevamos seis días de siete con cero casos (de covid-19) en Australia", ha dicho el ministro australiano de Salud, Greg Hunt, a periodistas en Melbourne.

El confinamiento total de las ciudades australianas tras detectar un único caso del virus puede hacernos ver el por qué de su éxito para afrontar el virus: las medidas estrictas. Una de las más efectivas, y más aplaudida por los expertos, fue la del cierre de sus fronteras que mantiene al país completamente aislado desde el pasado 20 de marzo.

En el caso de que una persona desee acceder al país solo podrá hacerlo por motivos debidamente justificados y deberá pasar una cuarentena obligatoria de catorce días independientemente de que haya dado negativo en una prueba PCR. De hecho, otra de las claves es el estricto control de las cuarentenas a todos los viajeros que accedan al país.