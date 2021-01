Beatriz Pérez Otín nos cuenta la historia de Santa Eulalia de Gállego, un pequeño pueblo que permanece aislado

Beatriz Pérez Otín, la directora de 'La Noche' de COPE, nos acerca una nueva historia de carne y hueso que no tiene un protagonista, ni dos, ni tres, sino todo un pueblo. Nos vamos hasta Santa Eulalia de Gállego, un pequeño pueblo aragonés de apenas 97 habitantes. Imagínate que te dice que has de permanecer aislado 4 o 5 semanas y que este aislamiento no tiene nada que ver con el coronavirus, sino con una obra en la única entrada y salida que hay al pueblo.

¿Cómo te sentirías? Pues bien, esto es lo que están viviendo los vecinos de Santa Eulalia de Gállego desde hace semanas y aún les queda, que les ha dejado una situación bastante precaria en caso de emergencia. De hecho, fíjate. Si quieren llegar al pueblo más cercano han de recorrer 100 kilómetros por carreteras secundarias.

Así que no les ha quedado más remedio que prepararse para el aislamiento. Esto se ha traducido en voluntarios. Voluntarios para aprender primeros auxilios, para poder atender una parada cardiorrespiratoria. Voluntarios para poder conducir la furgoneta lanzadera que une el pueblo con el inicio del puente para que los vecinos puedan cruzar andando al otro lado y allí coger los coches que han dejado aparcados para poder hacer la compra o llevar a los chavales al colegio.

Y vecinos, los más jóvenes especialmente, que hacen la compra a los más mayores. A mí esta historia personalmente me ha gustado porque es una historia de solidaridad, de hermandad. Es verdad que la necesidad ha hecho que estos vecinos se conviertan en una gran familia y lleguen donde no llega la Administración. También es cierto que de esta necesidad salen más fuertes.

Por eso me ha gustado traértela como una historia de carne y hueso donde no hay un protagonista sino muchos protagonistas. Quería darle visibilidad a nuestra España vaciada, a los pueblos. A su vida rural, a sus necesidades y carencias.

Historias como esta te las cuento en 'La Noche' de COPE. Si te gusta este relato, puedes escucharlas de martes a viernes de 1.30 a 4.00. Nos encontramos en siete días.