Beatriz Pérez Otín nos cuenta la historia de Milagros, quien entrena en China un equipo de fútbol masculino

La periodista Beatriz Pérez Otin, presentadora de 'La noche' de la cadena COPE en las madrugadas de martes a jueves de 04 a 06 ha protagonizado una nueva historia de 'carne y hueso' para COPE.ES.

En esta ocasión, la periodista ha comenzado relatando que nuestra vida está llena de pequeños pasos que van decidiendo quiénes somos. "La vida es una continua elección, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que decides qué vas a desayunar o cómo vas a hasta el transporte que vas a elegir para ir a trabajar. Son pequeñas elecciones que te sirven de entrenamiento para cuando tienes que tomar una gran decisión en tu vida. A veces te toca decidir cómo conseguir tus sueños o puedes elegir por un sendero más sencillo, o por tu propio camino, donde tus pisadas sean las primeras pisadas", ha explicado.

Con este alegato, ha presentado a la historia de Milagros Martínez, entrenadora de fútbol. "Durante más de doce años estuvo entrenando en Albacete, en su casa, pero llegó un momento que se quedó sin trabajo. Y aunque estuvo enviado muchos curriculums, no le llegaba ningún empleo. Hasta que le llamó una japonesa para ofrecerle una oportunidad en Suzuki and limit club de futbol, es decir, en el otro lado del planeta. Milagros no se lo pensó dos veces, ella quería perseguir su sueño. Quería ser la primera mujer que entrena a un club de futbol masculino. Os podéis imaginar cómo la recibieron, la sociedad japonesa es muy tradicional. Ella cuenta que muchos bajaron la cabeza, otros con risitas... pero poco a poco, con su personalidad y su saber se los ha ido ganando. Este año ha firmado la tercera temporada, pero por la covid-19 estuvo a punto de volver a España, una idea que los propios jugadores le dijeron que no, que si ella se iba muchos jugadores se iban", ha explicado en un nuevo episodio de 'Opiniones Fundadas'.

Finalmente, la presentadora del programa ha explicado que le "ha gustado mucho la valentía de Milagros", ya que aunque echa mucho de menos España y su gente, "ella persevera en su sueños".