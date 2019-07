“El golpe” de Sánchez e Iglesias

Los personajes no son precisamente Robert Redford y Paul Newman para dar “el golpe”. Pero estamos viendo otra película de pillos cuyo desenlace será atornillar a Pedro Sánchez en su sillón de La Moncloa, con la complicidad de su socio “preferente”, Pablo Iglesias. Aquí la estafa no se desarrolla en una ficticia casa de apuestas sino el mismísimo hemiciclo del Congreso de los Diputados, Diputadas, Diputadis y lo que caiga. Y el estafado no será un malencarado mafioso sino el electorado, el pueblo español, al que se le ofrecerá en bandeja un nuevo Frente Popular después de haber vendido sus votos por un plato d lentejas, el que se le ofrecía los viernes electorales de Sánchez.

¿Vodevil, esperpento, sainete? No, drama, dramón, con lágrimas incluidas.Todo ha sido preparado minuciosamente. En el primer acto de esta película real, fue el chantaje de Sánchez a Rivera para que -¡por favor!- no lo deje caer en manos de los separatistas ni de los neocomunistas. Hasta la mismísima Comisión Europea llegó a suplicar al líder liberal que se alejara de Vox y se acercara al PSOE para que Sánchez no se viera obligado a reproducir la moción de censura a Rajoy que lo convirtió en presidente del Gobierno.

En el segundo acto, para presionar aún más a Rivera, el candidato a la presidencia simuló un “gobierno de cooperación” con Podemos, un eufemismo para no asustar demasiado al Ibex 35 ni a lo inversores extranjeros y evitar así la coalición que nos conduciría a un nuevo Frente Popular. Ya se sabe: aumento de gasto público para convertir España en el paraíso terrenal a cambio de una subida de impuestos a “los ricos”, a los bancos, a los emprendedores; pan comido, vamos.

En el tercer acto, el veto de Sánchez a Pablo Iglesias como supuesto vicepresidente. ¡No es de fiar…! El cuarto acto, la marcha atrás estratégica del propio Iglesias: “Si el obstáculo para un gobiernote coalición soy yo, me marcho… Pero quiero cinco ministros de mi partido en el futuro Gobierno. Sin vetos ni tretas…” Y en este mismo acto, un todavía escamado Sanchez propone: “Antes que nombres, acuerdo sobre un programa”.

Y ahí estamos, en vísperas del quinto acto definitivo: la sesión de investidura sin tiempo para pactar ese programa ni para escoger a los podemitas que se sentarían en el Consejo de Ministros.

¿Qué sorpresa nos espera ahora? ¿Apoyará Iglesias la investidura sin haber firmado todavía ningún papel? ¿Dará Sánchez marcha atrás una vez que haya caido en la trampa toda la izquierda residual y todo el separatismo que se frota las manos con Podemos?

Queda muy poco para conocer las respuestas. Pero dejémonos de incógnitas: todo está hablado, atado y bien atado. Sánchez será presidente del Gobierno, Irene Montero _¿qué diferencia con su marido Pablo Iglesias?- será ministro de lo que sea, lo mismo que Echenique -¡que Dios nos coja confesados!- y que Mayoral y puede, incluso, que el ex JEMAD Julio Rodríguez que no ha conseguido su soñado escaño en ninguna provincia… Pero no importa: será un Gobierno “de progreso”, de izquierdas, como quiere el país y “El País”, cómo no. Y en noviembre, el indulto. Y todo contentos, a vivir que son dos días. En Cataluña no ha pasado nada. Todo se arregla: un diálogo por aquí, una copa de cava por allí, una buena butifarra… Solo el pobre de Puigdemont no podrá estar en la fiesta. Lástima: es el bufón indispensable como lo son los fuegos artificiales. ¡Oh, qué bonito paísaje!