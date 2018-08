¿Qué fue de las gemelas Olsen?

Desde los 9 meses, Mary-Kate y Ashley Olsen vivieron delante de una cámara. Su inocente aparición en la serie "Padres forzosos", como la hija pequeña del matrimonio, se convirtió en imprescindible para la serie, permaneciendo en ella hasta 8 temporadas. La popularidad de las gemelas creció como la espuma y no pararon de protagonizar películas, convirtiéndose así en unas de las actrices más jóvenes en tener una fortuna millonaria.

Con 15 años empezaron a diseñar accesorios y bolsos para chicas de su edad y a sentir el gusanillo de la moda. Al año siguiente lanzarían su propia marca de ropa "The Row", pero no desvelarían al público que estaban detrás de ella para que no encasillaran la firma.

Cuando las gemelas Olsen cumplieron los 18 años les otorgaron una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Pero también recibieron una mala noticia, Mary-Kate era internada en una clínica por sufrir anorexia, las cual superaría.

Cuando la estabilidad volvió a sus vidas ambas decidieron alejarse de los focos mediáticos y centrarse en su nueva pasión: la moda. Continuaron con su marca "The row" y crearon una nueva, "Elizabeth and James" con un estilo vintage que ha triunfado en Estados Unidos. Desde entonces han sido premiadas con varias distinciones por su labor en este sector y tienen el privilegio de formar parte del Consejo de diseñadores de moda en Estados Unidos.

Pero su don en este terreno no ha sido lo único que ha destacado desde el principio en sus carreras. Las diseñadoras siempre han mostrado un gran interés por el proceso de creación de sus productos y los derechos de sus trabajadores. Un ejemplo de ello es su doctrina de maternidad, en la que se asegura que sus empleadas embarazadas cobren todos los días de baja y tengan el tiempo apropiado para atender a sus bebés.

Hoy en día las gemelas tienen 32 años y son consideradas un gran referente en la moda estadounidense. En lo que respecta al amor, Mary-Kate está casada desde 2015 con Oliver Sarkozy (49 años), hermanastro del expresidente francés, y tiene dos hijastros del anterior matrimonio de su marido. Por su parte, Ashley estuvo saliendo con el comerciante de arte Richard Sanchs durante 5 meses, pero la exactriz ha decidido centrarse al cien por cien en su trabajo en este momento antes que en el amor.