¿Echas de menos el clásico Mario Kart o el Double Dragon? Juégalos gratis online

Hoy en día enciendes la consola y has metido el juego: ¿un GTA 5? ¿Un Uncharted? ¿Tal vez un Metal Gear Solid 5? ¿Minecraft o No Man's Sky? ¿Eres de Fornite o de Counter Strike? ¿Te va el multijugador de Battlefield o de Call of Duty? No importa la respuesta, solo importa que hablamos de juegos de esta generación y que corren bajo consolas y ordenadores que gozan de gran potencia. Pero para llegar a esto hemos recorrido un gran trayecto, y en ese gran trayecto hemos visto videojuegos que simulaban las 3D y otros que no podían llegar a esas 3D y apostaban por un scroll en 2D.

Sí, hablamos de esos juegos retro que muchos que superamos la treintena hemos disfrutado de jóvenes y adolescentes. Encender la NES, la Super NES o la Gameboy y ver grandes clásicos como Mario Kart, Mario Bros, Super Mario Bros. y sus secuelas, Double Dragon, Street Fighter, Sonic (caso de SEGA) y otros tantos y tantos juegos que nos arruinaron en las recreativas hasta que la consola entró en casa.

¿Te gustaría volver a disfrutar de estos juegos sin tener que desempolvar (si es que la encuentras) la consola? Gracias a internet y al esfuerzo de los ususarios, es posible. Basta con saber las webs adecuadas, adaptarse al teclado y tener un rato. Aquí tienes algunas páginas en las que jugar a estos clásicos:



Mario Bros.: OJO, no confundir con Super Mario Bros. porque solo se parecen en el protagonista y en que salen tortugas de los tubos. Esta fue la primera aventura en solitario del fontanero y no habría princesa a la que rescatar, además era para la NES.







Super Mario Bros.: ahora sí que podemos hablar del gran clásico de entre los clásicos: puro scroll horizontal en el que no podíamos retroceder, solo avanzar y además con límite de tiempo. Y aviso a navegantes: aquí no hay vida que va bajando, si te toca un enemigo y no eres “grande” o tienes un poder especial activado, mueres.







Sonic the Hedgehog: lo suyo era poner a la competencia directa. La velocidad que le podía faltar a Mario la tenemos en el puercoespín más famoso de los videojuegos.







Street Fither II: un montón de luchadores con muchos movimientos, combos y una voz del presentador diciendo “round 1... FIGTH” que es imposible de olvidar para los millones de fans por todo el mundo. Ha tenido decenas de secuelas con cada vez más y más personajes, más modos y hasta campeonantos mundiales, pero este es el original y hay que conocerlo y jugarlo sí o sí.







Mario Kart: la posiblidad de jugar con casi cualquier personaje de Nintendo montado sobre cuatro ruedas y una IA muy... “capulla” hicieron de este uno de los títulos más divertidos de la Super NES. Y si se jugaba en multijugador el pique estaba asegurado.







Outrun: puede que ahora los “nidfor” (Need for Speed) sean la moda, pero mucho antes existía este clásico que nos llevaba a un cochazo con una bella copiloto y un tiempo muy limitado.







Double Dragon: damisela en apuros secuestrada por un matón acompañado de sus esbirros. Hasta dos héroes para salvarla. En su momento muy original y logró hacerse un hueco en el terreno de los videojuegos. El comiezo de los 'beat 'em up' o “yo contra el mundo”.







Robocop 2: sí, basado en la película, un clásico que logró gran éxito y con unos jefes finales muy duros.







Pac-Man: y otro imprescindible para la cultura retro. Lidiar con esos laberintos, llegar a las pastillas que nos hacen temporalmente invencibles y recoger todas las pastillas. Horas y horas para llegar a más y más niveles. Clásico para el recuerdo.







Super R-Type: si el Space Invaders fue el primero, aquí tenemos una evolución vitaminada que logró triunfar. Miles de enemigos en scroll lateral con jefes finales enormes.