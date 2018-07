Los socorristas guipuzcoanos se plantan para pedir unas condiciones laborales dignas

A la huelga de taxis en media España, se une desde este pasado domingo una huelga más. Esta vez en Guipúzcoa, y está relacionada con los socorristas que piden una mejora de sus condiciones laborables, empezando por el salario. Unas condiciones que dignifiquen su trabajo.

"Puedo afirmar que no hay ningún socorrista que vaya a cobrar menos de 1109 euros este mes"

En 'La Tarde' hemos hablado con las dos partes del problema. En el caso de los socorristas, ha intervenido en los micrófonos del programa Maddy Aspiazu, portavoz del sindicato ELA (Solidaridad de los Trabajadores Vascos): "Los motivos de la huelga son claros. Tenemos un colectivo que exige dignificar sus condiciones laborales en materia salarial y otro puntos que están más atados. La profesionalización del sector. Tenemos un sector de socorristas que no llegan a los 1000 euros, que no tienen ningún descanso no remunerado en toda la jornada laboral y exigimos que tengan una estabilidad en el empleo".

Uno de los principales problemas es la distancia entre ambas partes, casi un mes sin dirigirse la palabra: "Hace mucho que no hablamos con los responsables de Cruz Roja, el 5 de julio tuvimos la última reunión, y a partir de ahí no hemos tenido ningún comunicado por su parte. No cejaremos en nuestro empeño de conseguir esas mejoras, porque el colectivo los necesita para trabajar en unas condiciones dignas. Estas peticiones se llevan haciendo desde enero, pero al ver que no hay avances hemos llamado a esta huelga en pleno verano".

Por otro lado, Juan Mari Urruzuno, secretario de Cruz Roja en Guipúzcoa: "Yo creo que hay que contar las cosas en su justa medida. Puedo afirmar que no hay ningún socorrista que vaya a cobrar menos de 1109 euros este mes. Se hablan de 10 horas, en el caso de San Sebastián trabajan 39 horas a la semana y luego descansan tres días, lo que es lo mismo, trabajan 16-17 días al mes y descansan 13".