El precioso gesto de un policía a un "sin techo" para ayudarle a encontrar trabajo

Phil no tenía hogar. Este mendigo de casi cincuenta años vivía en las calles de de Tallahassee (Florida) intentando buscar un empleo en una cadena de comida rápida. Su aspecto, muy desaliñado, no ayudaba. El gerente de un restaurante de McDonalds le prometió un trabajo si acudía afeitado y presentable. Pero, para Phil, cumplir con ambos requisitos no era sencillo.

El oficial Tony Carlson, del Departamento de Policía, quiso ayudarlo. Vio que el hombre tenía problemas con una máquina de afeitar ya que, aunque la máquina funcionaba, no tenía un espejo en el que ver si estaba haciendo un buen trabajo. En ese momento el oficial no dudó en afeitarle él mismo y conocer un poco más de su historia.

El momento fue captado por un transeúnte, que, ante este bonito gesto de generosidad, decidió grabar lo que sucedía y enseñárselo a su familia. Su hermano, Michael Wallenfelsz lo subió a Facebook convirtiéndolo en viral (lleva ya medio millón de reproducciones). La fama de Carlson y de Phil subió y fueron muchos los que se acercaron a llevar comida al hombre y a preocuparse por su situación.

“Se acercó a mí y me preguntó si sabía arreglar una maquina de afeitar, por alguna razón sabía que no podía irme en mi coche sin más”, dijo el oficial Carlson cuando la noticia llegó a los medios. “Solo porque no tiene un hogar no significa que no sea parte de la comunidad”. El policía espera que su gesto sirva como ejemplo para que otras personas ayuden a sus vecinos.

Gracias a la ayuda del agente, Phil consiguió el trabajo en McDonald’s, aunque para ello tuvo que necesitar nuevamente la ayuda de Carlson, que le ayudó a rellenar la documentación necesaria para tener un documento de identidad en regla.

Todo el departamento de policía de Tallahassee se ha volcado con la historia de Phil y la ha ido narrando a través de su página de Facebook. Así, han contado cómo el departamento de bomberos de la ciudad ha ayudado también a Phil prestándole ropa e incluso el senador Marco Rubio se ha involucrado personalmente para que este vecino de Tallahassee tenga un futuro mejor.