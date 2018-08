Las aerolíneas no dan a basto estos días donde las vacaciones están a la orden del día para millones de personas. Esto puede llegar a dificultar el entendimiento de las compañías aéreas con algunos clientes a la hora de solucionar problemas, resolver dudas, etc.

Uno de los que han querido mostrar su enfado con la compañía aérea Vueling ha sido el humorista español, David Broncano. El presentador de La Resistencia en Movistar ha publicado a través de su cuenta de Twitter este tuit dirigido a la compañía: "hola Vueling", "no quiero exagerar, pero me estáis jodiendo la vida y no hay forma de hablar con una persona humana al respecto".

Hola @vueling, no quiero exagerar pero me estáis jodiendo la vida y no hay forma de hablar con una persona humana al respecto. Please una manita per favore �� — David Broncano (@davidbroncano) 2 de agosto de 2018

El enfado es más que obvio, y los seguidores de Broncano no han tardado en reaccionar ante este comentario. Tanto es así que hasta la aerolínea ha querido conocer el motivo de su cabreo con el fin de poner fin a los problemas.