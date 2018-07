El Gobierno propone cambiar el Código Penal: si no hay 'sí' expreso será agresión sexual

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto este martes una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan "en riesgo" a través de la interpretación de los jueces. Lo ha dicho hoy en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, durante la que ha propuesto "como lema sustantivo" la máxima de "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no". "Ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, y el respeto a su persona y a su sexualidad", ha defendido Calvo, que se ha referido a países como Suecia y Alemania, que han introducido estas modificaciones en sus códigos penales.

Según la vicepresidenta del Gobierno, es necesario mejorar "algunas circunstancias" de la ley de enjuiciamiento criminal, algo que el Ejecutivo hará a través de la incorporación de juristas feministas "alejadas de la perspectiva de género", para poder tener una "revisión solvente". Lo hará así porque -ha argumentado- las mujeres también tenemos derecho como ciudadanas, en un país democrático, a opinar y a proponer reformas que nos sean favorables en el orden del cumplimento de nuestras exigencias y seguridad. Y también porque "no podemos volver a pasar por ningún espacio donde, a través de la interpretación, se entienda que lo que es un gravísimo delito contra nosotras", no se considere como tal.

Además, ha dicho que "con el respeto debido al ministerio fiscal", el Gobierno está "reflexionando" sobre cómo acompañar mejor a las mujeres víctimas en sus defensas, debido a las situaciones "complicadísimas" a las que en ocasiones se enfrentan las víctimas desde que lo son hasta que pueden tener una sentencia justa y restitutoria de los derechos que les han sido atropellados. "Mejoraremos en ese ámbito porque la realidad nos demuestra que hay mucho que mejorar para que las mujeres se sientan seguras en un momento trágico que es cuando se han convertido en víctimas", ha subrayado.