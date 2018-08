El ciclista que salvó la vida de este gatito perdido

Un ciclista brasileño protagonizó este pequeño gran gesto al salvar la vida de un gatito pequeño. Hablamos de Viitor Fonseca, un joven ciclista que estaba entrenando con su bici cuando de pronto vio en la carretera a un gato diminuto. Fonesca no se lo pensó ni dos segundos y fue a cogerlo para llevarlo consigo, pues no quería dejarlo ahí ya que estaba solo.

El deportista, al ver que no sabía dónde ponerlo, lo metió dentro de su camiseta, y una vez acomodado, el gatito comenzó a disfrutar del viaje que tenía por delante, concretamente de unos 10 km hasta llegar a la casa de Fonseca. “He salvado una pequeña vida hoy,” publicó Fonseca en Facebook. “Me alegro de haberle gustado y que no me clavara las uñas.” señaló que “todo lo que hizo fue jugar.”

El tierno momento, quedó grabado en este vídeo subido a las redes por el propio protagonista que no tardó en hacerse viral.