SIN MICRÓFONOS | Un CGPJ al que le ha faltado impulso

Ha faltado impulso, no se ha liderado nada, no se han marcado objetivos o se ha apostado por la invisibilidad…son algunas de la opiniones de gran parte del mundo de la Justicia sobre este CGPJ que finaliza su mandato en diciembre, el día 4, festividad de Santa Bárbara, para más señas. No es muy positivo, que digamos, pero así lo han expresado a COPE desde el propio CGPJ, desde las asociaciones judiciales y desde los partidos políticos. Responsabilizan de ello a la “perversidad” del sistema. El diseño de la Ley encaja en “no positivo”, dice el portavoz de la APM, Celso Rodríguez. El balance es negativo, nos cuenta, pero “criticar ahora al CGPJ ni nos va, ni nos viene”. No se puede valorar un Consejo que va a distintas velocidades, con un sistema presidencialista y con vocales a tiempo completo y a tiempo parcial. La Comisión Permanente disminuye el debate, está influida por el Presidente y, además, no se ha renovado como pedía la Ley.

De opinión similar es el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, que nos recuerda cómo se lo dijo al propio Carlos Lesmes en un Congreso en Alicante, “es un órgano muerto, un órgano victoriano”. Prado habla hasta de “vergüenza torera”. El Consejo, sólo por imagen, dice, se ha ocupado de ellos a última hora, con algunas intenciones reflejadas en notas de prensa.

Desde el propio CGPJ las opiniones no son muy diferentes, sobre todo cuando hablamos con los vocales que no están en la Comisión Permanente. Consideran negativo no tener plena dedicación, sienten que no cuentan con ellos, y que al Pleno todo llega mascado.” Una voz crítica molesta”, manifiestan a COPE. No se puede participar, y se enteran de lo que ocurre a través de las notas de prensa o de la web. “En el Consejo de la transparencia todo es oscuro”, señalan. El sistema es el que maltrata. Y el Presidente es quien decide quien está en la Permanente, “se asegura los apoyos”. Además, nos dicen, “es donde se cobra dinero y es muy goloso estar ahí. Hay adicción a quedarse”.

Hablan del respeto al Presidente, y algunos, incluso, de miedo, “no se atreven a ir en su contra por miedo a represalias”. Echan en falta más y mejor comunicación interna y también de cara a los ciudadanos. Que se expliquen bien los problemas y las decisiones, como en el caso de La Manada, que “brilló por su ausencia”. Echan en falta un portavoz, o simplemente, que alguien explique. Los vocales de la Permanente no lo ven tan negro. Reconocen cosas buenas y cosas malas, o no tan buenas. “Hay disfunciones, pero se ha avanzado en muchos asuntos, sobre todo en la protección social de la carrera”. Prefieren ser positivos.

Desde la Presidencia del CGPJ las cosas se ven de otra manera. El equipo de Carlos Lesmes señala a COPE que se han cumplido los objetivos marcados y, por tanto, la valoración es “positiva y satisfactoria”. Se ha hecho de la transparencia la seña de identidad, se ha cumplido con el mandato de austeridad, se ha atendido desde la cercanía las necesidades de los jueces y se ha defendido la independencia de los jueces, dice una colaboradora directa de Lesmes. Y se refiere, además, al consenso y a la unanimidad en los acuerdos. Asegura, también, que la reforma de la Ley ha permitido que el Consejo sea más ágil. Se pueden comprobar las diferencias entre unos y otros.

Acercándonos a la Política, fuentes del Ministerio de Justicia no valoran la actuación de este mandato, pero asumen la crítica al modelo que dio pie a un órgano presidencialista. Se estudia una reforma del LOPJ para que recobre el carácter de órgano colegiado, que los vocales tengan el mismo estatus y se acabe el sistema de dos velocidades. Para el Partido Popular, el CGPJ ha dejado de hacer todo lo que se esperaba que hiciese. Hay carencias, y no ha habido proyectos para la percepción de la independencia judicial. “No puede ser que en España se piense que no hay independencia judicial. Eso es una barbaridad”, nos dice un portavoz del PP. Pero considera que no todo ha sido negativo.

Fernando Villar

Sobre la renovación, PP y PSOE la van a promover, cuenta a COPE el interlocutor de popular. “No es bueno que se prolonguen los mandatos, tiene que haber acuerdo y repartos”. Las fuentes del Ministerio de Justicia, manifiestan a COPE que confían en que Congreso y Senado cumplan con su obligación de elegir a los nuevos vocales en plazo.

De la misma manera opinan las asociaciones judiciales y los vocales. “La renovación es buena, significa que las instituciones funcionan. Pero con el “barullo político” que tenemos ven difícil la renovación en plazo. Con Rafael Catalá como Ministro y con los socialistas Margarita Robles y Juan Carlos Campo en el Congreso, lo veían más factible, a pesar de las exigencias de Ciudadanos, pero tras la moción de censura y con lo que pueda pasar a corto plazo ni lo intuyen. Todos los partidos quieren su cuota, todos los partidos quieren mandar. Pero “todos tienen que intentarlo”, dicen los vocales. Los de “a tiempo parcial” están cansados, quieren dejarlo, su plazo se ha cumplido. Desean que se renueve a tiempo, aunque hay otros vocales que quieren seguir. Las asociaciones de jueces y los vocales consultados aseguran que “nadie de la carrera judicial se siente identificado con este CGPJ”.