El organizador del Congreso: Aznar ha tratado con "desdén" al PP

El presidente de la comisión organizadora del XIX Congreso nacional extraordinario del PP, Luis de Grandes, ha recordado este jueves, tras la queja de José María Aznar por no se invitado al cónclave, que el ex presidente renunció en 2016 a ser presidente de honor de la formación y ha tratado con un "desdén expreso" al partido.

En una entrevista en Antena 3, De Grandes ha afirmado que no quería hacer "un juicio" sobre el ex presidente del Gobierno porque es una "figura histórica" y ha sido "muy relevante" en el partido. Sin embargo, ha recordado que el propio Aznar decidió dejar de ser presidente de honor del PP, siguiendo "el mismo camino" que había tomado "la nueva FAES" unos meses antes al desvincularse del Partido Popular.

De Grandes ha leído unas declaraciones de Aznar asegurando que no se sentía "militante de nada" ni se siente "representado por nadie". "Creo que esa expresión tan contundente asegurando que va a trabajar en favor del centroderecha desde su posición, distante del partido, no parece que fuera una invitación a que fuera invitado", ha aseverado. En este sentido, el eurodiputado del PP considera que ese tipo de declaraciones evidencian que está "excesivamente distante". A su entender, la militancia siente "cierta tristeza" porque "se siente tratada con un cierto desdén por quién ha sido una figura histórica de nuestro partido".

De Grandes ha afirmado que ésa ha sido la "voluntad" de Aznar y el PP "no ha querido hacer ningún tipo de gesto en contra". "Por el lado del partido ha habido mucha deferencia y mucho silencio, que no ha dado respuesta a ese desdén expreso", ha recalcado.

En un acto este miércoles, Aznar anuncio que no estaría en el Congreso Extraordinario del PP al no haber sido invitado. "Solo he sido presidente de honor del partido 14 años, presidente del gobierno 8 años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación", ironizó.