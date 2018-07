Radio en estado puro: Luis Rubiales y Pepe Castro llaman a El Partidazo de COPE y se enfrentan por la Supercopa de España

Luis Rubiales y Pepe Castro dieron su versión en El Partidazo de COPE sobre la polémica de la final de la Supercopa de España que se jugará a partido único, decisión que no ha sentado bien en el club andaluz.



Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "Pepe Castro me llamó y me dijo: 'Estupendo Tánger, pero tú oblígame porque yo no puedo decir eso. La afición se me echaría encima".



Pepe Castro, presidente del Sevilla, en El Partidazo de COPE: "Una cosa es que el Sevilla tenga la comprensión de intentar solucionar un problema y otra que nos veamos sometidos a la pleitesía que le quiere brindar al Barcelona".