Dos muertos y trece heridos en un tiroteo multitudinario en Toronto

Al menos dos personas han fallecido, una de ellas el atacante, y otras trece han resultado heridas en un tiroteo registrado esta noche en un restaurante de Toronto. Según el jefe de los cuerpos de seguridad de la localidad, Mark Saundenrsm, que se encontraba en el lugar de los hechos "14 víctimas recibieron disparos con un arma de fuego y una mujer adulta ha muerto".

Toronto Police Homicide are lead investigators in Danforth Av shooting.14 victims shot. 1 female died. Young girl is critical. Witnesses call police directly during night Sunday-Monday at 416-808-5504. Daytime Homicide 416-808-7400. Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286