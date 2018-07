Herrera: "Si la agenda cultural de Pedro Sánchez es muy completa, que se la pague él"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal están? ¡Qué alegría más grande saludarles en un martes 24 de julio del 2018! A las 8 de la mañana ya ha amanecido. Las ventanas abiertas de par en par, la brisa de verano entrando en otros lugares, las humedades del verano, las aguas mil de esta España recién llovida. Hoy, por cierto, hablando de chubascos, algunos puede que en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, pero poco más. Poco más. Un día de julio tan apasionante como puede ser la visita que este programa, 'Herrera en COPE', está realizando en el polígono 'El Corralero' a la empresa 'Compresín'. La empresa de Eulogio Carrizo. Empresa de deshechos absorbentes.

Miren, la vida moderna nos ha traído, la prisa de la vida moderna nos ha dado alguna facilidad para muchas cosas. El usar y tirar, por ejemplo, es una de ellas. Hacen la vida más fácil. Te tengo aquí, lo uso, lo tiro. Adiós. Me desentiendo. Alguien lo recogerá. Alguien se lo llevará. Alguien lo quemará. Alguien lo enterrará. Y yo me pongo otro. Lo que sea. Lo que sea. Pero eso también tiene inconvenientes. Inconvenientes, efectivamente, de la acumulación de residuos y de la contaminación que los mismos emiten para el medio ambiente.

Claro, oiga, y uno de los residuos más llamativos es el residuo de aquellos deshechos absorbentes que son lo que nos ponemos cuando, efectivamente, determinadas incontinencias, cosas que no podemos evitar, cuando los niños son bebés o las personas muy mayores o cuando una señora menstrúa. Claro, pues eso hay que taparlo. No va a dejar ahí pierna abajo corriendo. No, taparlo.

¿Y luego qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con un tampón? Oiga, antes le contaba exactamente el número de... Bueno, exactamente no, pero más o menos. Si una señora tiene 520 ciclos menstruales de por vida, y cada ciclo menstrual utiliza unos 18-20 tampones depende del del flujo, esos son 250 al año. Esos son casi 10.00 en una vida. Esos son 136 kilos, el 0,5 de la basura de los vertederos, o que llega a los vertederos.

Y eso está hecho de algodón, de rayón, que es una celulosa, de poliester, de polietileno... Plasticotes para entendernos. Claro, ¿y ahora qué hace usted con eso? El té de Drácula, Vale, pues para Drácula está bien, pero...

Hay quien lo tira al inodoro, que es un error tremendo. El tampón tiene un problema, que es que no es reciclable. Es muy difícil de degradar, con lo cual, aquí ya se están buscando muchas... 'Compresín' ofrece muchas alternativas. La braga absorbente, por ejemplo. Usted se la pone y ya puede soltar que la braga ya se encarga... Luego la braga se lava, eh. O la copa menstrual, que es una silicona que se puede utilizar varias veces y una vez utilizada, oiga, lo coge, lo saca, tira lo que hay dentro. Bueno, hace lo que usted quiera con lo que hay dentro. Luego se corta, se lleva al campo, se entierra. Lo que usted quiera.

Claro, pero el tampón... Las compresas, ese polietileno con microporos que hace que el flujo pase al interior de la compresa, otras capa de poliéster viscoso al núcleo absorbente y luego el polietileno final impermeable que impiden las manchas. La manchita colorada ahí en el pantalón blanco en verano, que eso es un...

Bueno, ¿qué hacemos con esa compresa? Pues aquí está la solución, en 'Compresín'. ¿Qué hacemos con ese pañal que ha recogido todo lo que el cuerpo ya no tenía sentido que estuviera dentro? Pues miren, los pañales también. Todo. 'Compresín' con una empresa italiana, 'Unión Procter and Gameover', ha establecido una nueva técnica: se separa el material orgánico, se esteriliza y se deja por un lado la fibra, el plástico y luego se vuelve a reutilizar en materias primas. Es increíble.

Yo ahora tengo en la mano izquierda, como les he dicho a las 6 y lo he vuelto... -Dame el cajón ese, dame el cajón ese. Dámelo. Dámelo- Esto, mire, esto son compresas usadas. Pues aquí hay restos de personas. Esto es... Raspas así un poquito y salta porque esto ya está más duro que la piedra... Bueno, pues tengo en mi mano derecha lo que ha resultado de haber esterilizado, separado el material orgánico, reaprovechado cada una de las materias primas, eh. Materias primas incluso secundarias. Plástico, celulosa, todo. Y esto se puede volver a reutilizar.

Hemos ahorrado en contaminación al medio ambiente toneladas y toneladas y toneladas de elementos no contemplados. Es que con una tonelada de residuos salen 150 kilos de celulosa, eh. 75 de plásticos mezclados, 75 de nuevo material absorbente. Pues aquí lo tiene. -Dame una toallita húmeda. Una toallita húmeda-. Se limpia un poco así la mano. Aquí ya queda persona....

Y luego, oiga, todo esto se pone... Esto es absolutamente apasionante. Créame, 'Compresín', del que también a lo largo de la tertulia le daré algún detalle más, porque hoy la actualidad, que la actualidad debería ser esto, la actualidad pasa por la particularidad de la política española, ¿no? Esa particularidad que hace que un golpista, un golpista en fuga, un golpista que ha deshecho todo lo que ha tocado, bueno, pues pueda condicionar y decidir el Gobierno de España.

A ver, Herrera, está exagerando. No, no, no, no. Mire, Puigdemont ha dado el golpe y ha controlado el PDeCAT. Ha quitado de en medio a Marta Pascal esta, que era más moderada dentro de lo moderados que pueden ser estos cuando se han subido al monte. Bueno, pues... Oiga, el PDeCAT tiene 8 votos en el Parlamento español. Es que cuando al PDeCAT le dé la gana, pues le puede bloquear la acción de gobierno al Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, el alquiler de la Moncloa cada vez va a ser más caro porque cualquier cosa que a este no le guste, y ya no le gustó nada que fuera Torra a ver a Sánchez a la Moncloa y los dos allí hablaran como si tal cosa y se regalan algún tipo de acuerdo, eso le puso de los nervios.

Bueno, si, además, a eso se le suma que Pablo Casado, aunque ya la izquierda está intentando desesperadamente arrinconar en el córner de la ultraderecha cuando Pablo Casado de ultraderecha no tiene nada, ni de derecha dura tiene nada, absolutamente nada, pues lo quieren meter ahí porque empieza a darles un poco de miedo. Y ahora lo primero que ha dicho Casado es: “Oye, esto de bajar el déficit y esto de que tú creas que tranquilamente puede ser que añadir un gasto extra de 18.000 millones de “leuros”, eso lo veto yo en el Senado”, lo cual, si el Senado tumba el plan de gasto y no es capaz de sacar adelante otro plan en 30 días, Pedro Sánchez se tiene que tragar la senda de déficit de Mariano Rajoy. Es decir, no el 2,7 que él prevé, no, no, el 2,2.

Esto le cambia muchos planes. Porque claro, aquí esas cinco décimas... Hombre, es riego por manteo a quien me conviene a mí cara a las elecciones, que hay varias por delante. El 19 le recuerdo que una triple: europeas, municipales y autonómicas.

Pero es que Puigdemot te puede convocar elecciones cuando quiera, y es que Susana Díaz está ahí, ahí. Y es que... Es que, es que... Claro, pues sí además ya tienes problemas en materia económica y con los independentistas te lo van a poner difícil, porque te lo van a poner difícil, ya hay quién está diciendo: ”Vamos a ver qué fecha hay libre para convocar elecciones”. Y mientras tanto, aguantar las provocaciones de los Torra y compañía.

Mientras, tú tienes que estar justificando tu viaje en Falcón para ir a ver el concierto de estos tíos. Dicen, hombre, pero vamos a ver si al menos ponemos una visita a alguien para justificarlos. Sí, sí, a Ximo Puig que seguramente era apasionante la reunión entre los dos. Bueno, pues mientras tú empiezas a decir las tonterías, las tontunas estas que se les ocurre de "no, no. Es es que la agenda cultural es muy completa. La de Pedro Sánchez". Bueno, pues que se la pague él. La agenda cultural.

Mientras tanto tienes que aguantar que Torra y los demás vayan diciendo por ahí que esto es un país en el que hay ataques fascistas, supongo que a los catalanes independentistas. Esto porque un coche cogió y empezó a tirar cruces de una plaza de Vic. Porque estos no siembran cruces, estos siembran odio. Y son los dueños del espacio público. Viene uno, se lo tira, bueno... Y eso ya es un ataque fascista. Bueno, pues con estos bueyes hay que arar, que estos son los que te han hecho presidente. A ver cómo los toreas.