Línea editorial: Londres, una vez más

Esta mañana, muy pronto, la ciudad de Londres ha despertado sobresaltada. Un conductor ha embestido un coche contra las vallas frente al Parlamento de Londres. Ha sido detenido y será a partir de ahora cuando se irán conociendo más detalles de su persona y de sus intenciones.

Londres es una ciudad que bulle en verano. También Barcelona es una ciudad llena de vida en época estival. El turismo permite, a quienes cometen actos como el de hoy en Londres y el que se cometió en Barcelona hace un año, amplificar sus acciones.

A la espera de que los heridos evolucionen favorablemente, se esclarezca la identidad del conductor y se desvelen sus intenciones, está claro que Londres y Europa entera asocia de manera espontánea sucesos de este tipo con atentados terroristas. El miedo, sin embargo, no ha paralizado a las sociedades europeas. Quizás no hay una reacción social firme y quizás la ciudadanía combata el miedo simulando tranquilidad y confianza, pero es innegable que sucesos como los de hoy en Londres deberían, más allá de reacciones psicológicas individuales, ayudar a tomar conciencia de la necesidad de fortalecer en el plano político la unidad entre los países de Europa. A mayores amenazas mayor conciencia ciudadana. Y ésta, en la Europa de hoy, se llama ciudadanía europea. La fragmentación nos debilita y convierte a los europeos en blancos fâciles. No hay otra manera de combatir lo que ha sucedido hoy en Londres si no es a través de la unidad jurisdiccional y política.