Detenido el sospechoso de matar al menos a cuatro personas en un tiroteo en Canada

La Policía de la localidad canadiense de Fredericton (este) ha informado de que ha capturado a un sospechoso en relación con el tiroteo que causó al menos cuatro muertos.

La Policía también informó a través de Twitter que la situación está "controlada".

Testigos del tiroteo en declaraciones a la radiotelevisión pública canadiense CBC declararon que el incidente se produjo en un complejo de apartamentos y que al parecer una persona disparó desde una ventana con un rifle.

Los mismos testigos señalaron que habían visto a dos agentes de Policía abatidos y que un tercer cuerpo parecía ser el de un civil.

En Twitter, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las noticias procedentes de Fredericton "son terribles" y que el Gobierno está "siguiendo la situación".

Los disparos se iniciaron hacia las 07.15 hora local (10.15 GMT) del viernes y el tiroteo continuó durante alrededor de una hora.

En varios mensajes enviados por Twitter, la Policía de Fredericton informó de la muerte de cuatro personas y solicitó a la población de la localidad que vive en el área del tiroteo que se mantenga en el interior de sus viviendas.

Una residente de la zona en la que se produjo el tiroteo, en el centro de Fredericton, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto, declaró a la CBC que oyó disparos alrededor de las 8.00 hora local (11.00 GMT).

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.