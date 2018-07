JxCat y ERC bloquean la comisión de investigación sobre espionaje de Mossos

La comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos y periodistas llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra ha quedado hoy bloqueada al ser rechazada en la Mesa del Parlament por la mayoría independentista la propuesta de plan de trabajo presentada por los grupos que pidieron su creación (Cs, PSC, Catalunya En Comú-Podem y PP).

El bloqueo de esta comisión de investigación ha tenido lugar después de una larga reunión de la Mesa del Parlament en la que el tema que ha provocado más controversia ha sido el rechazo de la propuesta del plan de trabajo de la mencionada comisión.

La petición de crear la comisión arrancó a raíz de que la Policía Nacional interceptara el pasado mes de octubre, después de la celebración del referéndum, una furgoneta de los Mossos con documentación que iba a ser destruida y de cuyo análisis se deduce que los Mossos podrían haber espiado a políticos y periodistas.

Los grupos independentistas, JxCat y ERC, han hecho valer su mayoría para rechazar el plan de trabajo presentado por los grupos proponentes, ya que consideran que, lejos de ser "básico" como estipula el reglamento de la cámara, era "exhaustivo" hasta el punto de que incluía el listado de los comparecientes.

Según ha indicado uno de los representantes de JxCat y ERC en la Mesa, al presentar un plan de trabajo "exhaustivo" los proponentes "querían 'colar' el listado de comparecencias, lo que entendemos -ha dicho- que vulnera las competencias de la comisión y, en concreto, la de decidir los comparecientes".

Esta lista no es una cuestión menor, puesto que las tres formaciones independentistas (JxCat, ERC y la CUP) ya rechazaron anteriormente en el pleno del Parlament esta misma comisión porque los proponentes no querían incluir la posibilidad de que, no sólo se investigue a los Mossos d'Esquadra, sino también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

JxCat y ERC admiten que la comisión tiene que ser creada forzosamente, porque esta vez ha sido solicitada por la vía de creación obligatoria al contar con el aval de tres grupos y un subgrupo, pero creen que no podía ser aprobada por la Mesa ya que el plan de trabajo no cumple los requisitos que estipula el reglamento de la cámara.

Por el contrario, la diputada de Ciudadanos (Cs) Lorena Roldán ha considerado que los diputados de la mayoría independentista "no tiene ninguna intención de que se sepa la verdad" sobre el presunto espionaje político y que "lo único que quieren es impunidad".

También presentará una petición de reconsideración a la Mesa el grupo de PSC-Units, según ha explicado la diputada Alícia Romero, que se ha mostrado "indignada" porque la mayoría independentista de la Mesa haya "vetado" y "tumbado" dicha comisión de investigación.

La portavoz adjunta de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas ha señalado que lo sucedido en la Mesa es "grave" y "preocupante", y ha opinado que los argumentos de los independentistas para bloquear la comisión son "explicaciones retorcidas".