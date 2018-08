Conductor VTC atacado con ácido: "No estoy por la labor de trabajar con miedo"

Javier Terraga, conductor de vehículo VTC, este miércoles ha denunciado en 'Herrera en COPE' el ataque sufrido en la T1 del aeropuerto de Barajas cuando finalizaba un servicio. Según ha dicho, un grupo de taxistas lo habría increpado con ácido. “Recogí a unos pasajeros en Madrid que iban al aeropuerto y al entrar oigo un golpe. Pensé que eran piedras. Nada más dejarlos, veo un montón de ácido en el techo del coche”, ha relatado. Un incidente que habría dado lugar a “algo gordo si lleváramos las ventanillas bajadas con pasajeros dentro”.

Él no habría sido el único, pues según ha dicho, a un compañero suyo “le tiraron piedras, latas de cerveza, de refresco o de lo que fuera”, si bien el ataque “no fue a más”. Terraga también ha denunciado las prácticas de algunos taxistas que, organizados, les cierran el paso con los pasajeros dentro del vehículo.

Estos ataques han dado lugar a que algunos conductores de VTC no acudan a sus puestos de trabajo por miedo a ataques violentos por parte de los taxistas. “En cuanto me pasó eso del ácido llamé a mi jefe y le dije que no estoy por la labor de trabajar con miedo. Nos dijo que para casa, que no saliéramos”, ha manifestado.

Respecto a las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y representantes del sector del taxi y de VTC para poner fin a este problema, Terraga ha dicho que “tiene muy mala solución”.