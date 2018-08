El mundo de la Fórmula 1 se despide de Alonso

El mundo del automovilismo ha reaccionado al mensaje publicado por el piloto asturiano anunciando su retirada de la Fórmula 1 al finalizar la presente temporada. El primero ha sido Pedro Martínez de la Rosa, compañero de Alonso en Ferrari y McLaren.

Su actual compañero de equipo, Stoffel Vandoorne, le ha deseado suerte en el futuro y afirma que ha sido un placer compartir equipo con él.

Fernando, all the best for the future, it’s been a pleasure to team up with you��!

Sus rivales en la pista también han tenido mensajes hacia él.

Felipe Massa: "Sé feliz y diviértete en tu nuevo reto. Para mí tu eres uno de los mejores pilotos del planeta".

Congratulations @alo_oficial !! Be happy and enjoy your next challenge. ���� for me you were one of the best driver in the planet!! Take care and God bless you.������ https://t.co/VscpRoN6y6