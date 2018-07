Giménez Barriocanal: "España ganó el Mundial hace 8 años, y la Cadena COPE ganó su futuro"

Se acaban de cumplir justo ocho años desde la llegada del actual equipo de Deportes -encabezado por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño- a la Cadena COPE. Ocho años en los que España también ganó su primer y único Mundial de fútbol hasta la fecha. Un verano de enorme trasiego, tanto en Sudáfrica como en los pasillos de la casa del micrófono azul. Para celebrar todos estos años, el presidente y consejero delegado de la Cadena COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha pasado por primera vez por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', y ha sido entrevistado por Juan Antonio Alcalá.

"Hubo una gran oportunidad hace ocho años, y un gran sueño para nosotros: fichar al mejor equipo de la radio deportiva española", ha señalado Giménez Barriocanal, que recuerda aquellos días con emoción. De hecho, ha llegado a apuntar que "España ganó el Mundial hace ocho años, pero la Cadena COPE ganó su futuro". Preguntado acerca de si la decisión de fichar a este equipo fue suya, Giménez Barriocanal ha indicado que fue una idea conjunta de esta casa, encabezada principalmente por el actual vicepresidente, Rafael Pérez del Puerto.

Pero el presidente de la Cadena COPE no solo ha hablado solo de fichajes y movimientos en esta casa, y también ha comentado la actualidad deportiva, incluso de los famosos 'negocios' del palco del estadio Santiago Bernabéu. "El palco del Santiago Bernabéu es una buena oportunidad para ver a mucha gente en un contexto distinto del laboral. Ahora bien, yo no hago negocios".

Respecto a la actual situación del Real Madrid y de la salida de Cristiano Ronaldo del conjunto blanco, el presidente de COPE ha afirmado que "Ronaldo lo ha dado todo durante nueve años en este equipo y es una baja sensible". Sin embargo, también ha dejado claro que el Real Madrid ha sabido rehacerse de situaciones complicadas cuando sus estrellas abandonaban la entidad, ya que equipo tiene de sobra

Y no solo ha tenido palabras para el conjunto de Chamartín. También ha hecho una valoración general del Mundial de fútbol, más allá del fracaso estrepitoso de España -que el propio Giménez Barriocanal reconoce- en este torneo. "Este Mundial ha sido un bodrio. Me he visto la mitad de los partidos y tampoco se han visto grandes cosas, algún destello que otro, pero poco más".

¿Cómo afronta Fernando Giménez Barriocanal la nueva temporada radiofónica? Pues con mucha ilusión, como bien ha señalado en esta entrevista. "Habrá sorpresas en el último tramo del programa de 'Herrera en COPE', haremos un 'Mediodía COPE' muy informativo y entretenido, sacaremos adelante un programa rompedor en 'La Tarde' con un pareja radiofónica, y tendremos en 'La Linterna' un programa de lo más entretenido", ha señalado Giménez Barriocanal. No se olvida, por supuesto, de la información deportiva: "Habrá mucho deporte, mucho fútbol y seguiremos ilusionando a la gente con la radio deportiva y con el mejor equipo de Deportes de España".