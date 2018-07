Fedetaxi ve "irresponsable" desconvocar los paros sin solucionar el problema

LICENCIAS VTC

Madrid, 31 jul (EFE).- La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) asegura que desconvocar cualquier movilización en estos momentos es "irse a casa sin el problema solucionado", un acto que tacha de "irresponsable" y al que, agrega, no pueden "arrojar" a los trabajadores del sector.,"El modelo no puede quedar en el aire o todo esto no habrá servido para nada, solo para jugar con el tiempo y el dinero de nuestro sector. Quien ahora se plantee desmovilizarse estará traicionando a todos los taxistas