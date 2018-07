Alejandro Sanz ficha a Camila Cabello para su nuevo videoclip

Alejandro Sanz lleva un tiempo compartiendo en sus redes sociales las primeras impresiones del que será su próximo disco. Pero la gran sorpresa llegó ayer con la publicación de una foto con Camila Cabello, en ella destapa a sus fans que la artista de 21 años será una de las invitadas en su nuevo trabajo.



El inconfundible talento de Camila Cabello no pasa desapercibido para nadie, tampoco para Alejandro Sanz. Sorpresa, música, amigos y disco han sido algunos de los hashtags que el cantante ha utilizado para desvelar que ya están ya trabajando juntos en este nuevo tema. En la fotografía que ha subido a Instagram, se les ve muy entregados en la composición: Alejandro con la guitarra y Camila tomando anotaciones en el folio que sostiene.

Camila, no ha podido resistirse a publicar que está “so excited” con que el cantante madrileño haya decidido contar con ella para esta colaboración. La artista se ha declarado en varias ocasiones una seguidora incondicional del músico español: “Todavía no puedo creerme que tenga el privilegio de trabajar contigo, me siento como en un sueño”. Foto a la que Alejandro Sanz le contesta comentando: “El privilegio es todo mío eres una artista superlativa y un ser humano adorable. Gracias por participar en este disco que es tuyo. Mi admiración, mi cariño y mi respeto eternos”.

“Mira si quiero tus besos… que cuando tengo que hablarte mis labios pierden el tiempo”, es una de las frases que Alejandro Sanz ha compartido en sus redes dando a entender que este podría ser uno de los versos de sus nuevas canciones.

Nadie se esperaba este bombazo: “Viene algo muy grande” o “¡Menuda felicidad!, son solo algunos de los cientos comentarios que tiene ya el post. Lo que aún no sabemos es si la cantante cubana cantará en inglés o en español; pero, lo que sí está claro, es que el éxito está asegurado.