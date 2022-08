El calor más intenso aún está por llegar, ¿qué hay que hacer ante un golpe de calor?

Empezar a ver borroso, marearse, tener sensación de aturdimiento o el enrojecimiento de la piel, son avisos que nos da el cuerpo cuando hace frente a las altas temperaturas. “Lo que pasa con el calor es que los vasos sanguíneos se dilatan para intentar refrigerar el cuerpo. Al hacerlo, se reduce la tensión arterial y puede provocar mareos o incluso desvanecimientos”, es la explicación que da a COPE el médico de familia Javier Taboada, al respecto de lo que se conoce como un golpe de calor.

Estos son sus síntomas, pero no es todo lo que constituye un golpe de calor, en muchos casos va mucho más allá. “Nos equivocamos si pensamos que solo se queda ahí, que quizás pueda ser un pequeño desmayo. En muchos casos el golpe de calor está asociado a la deshidratación que, junto a la bajada de tensión, puede conllevar serios problemas y dañar órganos como el hígado, el cerebro, el corazón y, sobre todo, los riñones. De hecho, en el hospital hay mucha gente que llega a urgencias con fallos renales como consecuencia del calor”.

Si las altas temperaturas siempre suelen llegar con el verano, este año se ha adelantado un poco más de lo habitual. Ya el 12 de junio España sufrió la primera gran ola de calor y un mes después, a mediados del mes de julio, se vivió el segundo gran episodio. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III, asociado al Ministerio de Sanidad, hasta la fecha las altas temperaturas podrían haberse cobrado cerca de tres mil víctimas mortales. Si bien es cierto que gran parte de los fallecidos superaban los 64 años de edad, también se han contabilizado decesos de gente sin patologías previas y de edad joven. “Evidentemente las personas mayores o las personas con problemas médicos que puedan agravar los efectos de las afectaciones por un golpe de calor, son más vulnerables a las temperaturas, pero en el hospital también entra gente joven que viene de hacer ejercicio en horas centrales del día y que los sufre. Las recomendaciones son para todos”, explica Taboada.

Las recomendaciones que se hacen para combatir el calor no cambian de año en año y siguen siendo las de siempre: evitar salir innecesariamente en las horas de riesgo, buscar la sombra, cubrirse la cabeza y beber mucha agua. Con todo, no siempre se pueden cumplir a raja tabla y se pueden sufrir episodios relacionados con los golpes de calor. Una cosa, por tanto, es saber prevenirlos, y otra distinta es conocer cómo actuar si se sufre o se presencia un golpe de calor: “Si no perdemos la consciencia lo primero será buscar una sombra, hidratarnos siempre con sorbos cortos para evitar atragantarnos, enfriar el cuerpo poniendo frío en zonas concretas como el cuello, las muñecas o las axilas, por ejemplo, y subir las piernas para favorecer que la sangre vuelva al corazón, que ha hecho un sobreesfuerzo para intentar compensar el bajón de tensión arterial; si alguien pierde la consciencia lo primero siempre ha de ser pedir ayuda a alguien que sepa, seguidamente colocaremos a la persona en posición de seguridad, de lado, para evitar que vaya a más e intentaremos subirle las piernas para favorecer el retorno de la sangre al corazón”, indica el doctor.

El día más caluroso aún está por llegar

Según vaticina el portal eltiempo.es el día más caluroso del año coincidirá con el próximo 6 de agosto y se superarán los 38 grados en amplias zonas del país las temperaturas serán elevadas, especialmente en el suroeste, con termómetros rozando los 40ºC, un ascenso que continuará el domingo y se extenderá a más zonas, ya que los 40ºC se superarán en Andalucía y Extremadura, hasta los 42ºC puntualmente.

eltiempo.es ha analizado los datos de más de 150 estaciones en el período 1991-2020. De acuerdo a estos datos, el día más caluroso del año es el 6 de agosto, con una temperatura media más elevada a nivel nacional, con 24,3ºC. Asimismo, la temperatura media de las máximas también es la más alta, con 30,7ºC.