El mensaje del Papa Francisco a Pedro Sánchez tras el encuentro de ambos en el Vaticano

El pasado 24 de octubre, el Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Acompañado de su esposa, Sánchez llegó al patio de San Dámaso bajo una ligera lluvia y fue recibido por el regente de la prefectura de la Casa Pontifica, Leonardo Sapienza, quien les acompañó al interior del palacio pontificio.

El presidente del Gobierno hizo entrega al Papa de un facsímil del Libro de horas del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Esta reproducción, cuyo original manuscrito data del siglo XV, es un libro de rezo para uso privado ricamente ilustrado. El Papa, por su parte, entregó al presidente del Gobierno un relieve doble en bronce patinado que representa la misericordia, la acogida y la fraternidad, y siete escritos que corresponden a sus encíclicas y sus exhortaciones apostólicas.

Tras el encuentro, el Pontífice recordó a Sanchez que "las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, no construyen". En un discurso muy signficativo, ya que es inédito en el Vaticano que se haga público el diálogo entre un Pontífice y un mandatario, el Papa señaló que es "muy triste cuando las ideologías se apoderan de una nación o de un país y desfiguran la patria".

Antonello Nusca

Francisco transmitió a Sánchez que "consolidar una nación implica dificultades de entendimiento con los localismos" y le advirtió de que para "construir una patria" no hay que hacer "borrón y cuenta nueva". "Hay que tener en cuenta nuestras raíces para poder dar frutos. Lo más difícil para un político es hacer crecer la patria sin caer en coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido. La patria debe crecer libremente", le comentó.