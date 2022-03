Resultados La Quiniela: resultados del 13 de marzo de 2022

Descubre los resultados premiados en el sorteo de La Quiniela del lunes 14 de marzo del 2022.

La Quiniela es uno de los juegos más populares de la cultura española, relacionada con los partidos de fútbol.

La Quiniela es el nombre de un juego de azar español, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, que se basa principalmente en apostar sobre los posibles resultados de los partidos de fútbol de Primera y Segunda División de la Liga de Fútbol español.

La Quiniela es, además, la apuesta favorita de los amantes del deporte.

El origen de La Quiniela

Cuándo y dónde nació La Quiniela. La historia del sorteo nos lleva a 1929 a una taberna de Santander, en donde los clientes asistían a peleas de gallos y disfrutaba hablando de fútbol. Al propietario del local, amante de los juegos de azar, se le ocurrió al ver que cada día acudía más gente a la taberna a dar sus pronósticos sobre el resultado de los partidos, hacer unas apuesta deportivas y se inventó las normas.

El eco del éxito de tales apuestas fue tal que llegaron a institucionalizarse en el año 1931, aunque no sería hasta 1946, el 22 de septiembre de ese año cuando se selló el primer boleto. Los dos máximos acertantes ganaron poco más de 9 pesetas.

Con los años, La Quiniela se convirtió en el juego de azar más popular de nuestro país. Parte de la recaudación que va al Estado ha servido para financiar proyectos deportivos como las inversiones que hubo que llevar a cabo para la celebración en España del Mundial de Fútbol de 1982, o poner en marcha las becas ADO, para la formación y preparación de los deportistas de primer nivel de nuestro país.

Cómo se juega a la Quiniela

Las reglas del juego han cambiado mucho desde sus inicios. Al principio había un formato mucho más complicado porque no solo se pronosticaba quién era el ganador sino también el número exacto de goles de cada equipo.

Fue en la temporada 1948 cuando se instauró el sistema 1X2, donde se intenta adivinar si ganará el equipo local –1– para poner ganador al equipo que juega de local; el –2– para apostar como ganador por si el equipo visitante y si apuestas por un empate, se marca la –X–.

Salvo pequeños cambios, como en el número de partidos ? al incrementarse el número de equipos en la Liga, y qué hacer si el partido no se celebra, las reglas de La Quiniela se han mantenido desde entonces.

En la actualidad, la apuesta se realiza sobre una lista de 15 partidos, normalmente siete de primera división y siete de segunda división. Si es una semana en las que hay compromisos internacionales de selecciones de países, se incluyen en el boleto cuatro partidos internacionales –entre ellos el de la Selección española y los otros tres más destacados– y los 11 partidos restantes pertenecerán a la jornada de Segunda División.

¿Qué pasa si un partido no se puede celebrar por diferentes circunstancias como ocurrió tras la caída de la nevada Filomena? Para cubrir esas eventualidades se realiza un sorteo llenando 'el bombo', del que se extrae el resultado con el porcentaje relativo de 1X2 que se haya apostado sobre cada partido.

Apuestas múltiples:

Marca dos o tres de los símbolos 1X2 en los encuentros donde no tengas claro el resultado o quieras optar a más posibilidades. También puedes marcar más valores en el Pleno al 15, teniendo en cuenta que participas con tantas apuestas como posibles resultados hayas marcado.

Apuestas condicionadas:

Si quieres realizar una apuesta múltiple pero con un importe menor, puedes afinar tu pronóstico jugando condicionadas:

– Marca la C si quieres afinar tu pronóstico múltiple en aquellos partidos donde tengas claro si se producirán variantes (resultado X o 2).

– Marca en las columnas correspondientes (Variantes, X, 2) el número de variantes(X o 2), resultados de empate (X) y/o resultados de 2 que crees se producirán.

De este modo has eliminado de tus pronósticos múltiples los pronósticos menos probables, quedándote solamente con los que a tu juicio tienen más posibilidades de ocurrir, con lo que rebajas el precio de tu boleto.

Apuestas reducidas:

Puedes reducir el precio de tu boleto eligiendo solamente un subconjunto de las apuestas múltiples que jugarías si jugaras el boleto múltiple completo.

En este caso Loterías te asigna las combinaciones de pronósticos que jugarías en el caso de que reduzcas tu boleto según el número de múltiples indicado en la tabla.

Los premios de La Quiniela

En La Quiniela, como en otros juegos de azar, se destina el 55 % de la recaudación a los premios, que se distribuyen en cinco categorías y una especial:

Categoría especial: 14 aciertos más el pleno al quince: 7,5 % de la recaudación. En caso de que no haya acertantes de categoría especial, se acumulará bote para la siguiente semana para esta categoría; si no hay acertantes de primera, su premio pasaría al bote de la semana siguiente).

1. Primera categoría: 14 aciertos: 16 % de la recaudación

2. Segunda categoría: 13 aciertos: 7,5% de la recaudación

3. Tercera categoría: 12 aciertos: 7,5 % de la recaudación

4. Cuarta categoría: 11 aciertos: 7,5 % de la recaudación

5. Quinta categoría: 10 aciertos: 9 % de la recaudación

De no haber acertantes, el premio de la tercera categoría pasaría a la cuarta, y de no haber tampoco, a la quinta (y de no haber, se acumularía para el bote de la siguiente semana). En ningún caso un premio de determinada categoría puede ser superior a un premio de una categoría superior. Si sucediera esto, se sumaría el premio de ambas categorías y se repartiría a partes iguales entre los acertantes de ambas.

Como en cualquier otro sorteo gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, Hacienda interviene en los premios y se queda una parte del dinero que ganas.

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,75 euros (75 céntimos). Y no se puede olvidar que la edad mínima para participar es de 18 años.

Nota: COPE no se hace responsable de errores u omisiones relativos a los premios publicados y/o los resultados de los sorteos que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).