COPE
Podcasts
Región de Murcia
Región de Murcia

La Guardia Civil rescata en Alhama de Murcia a una persona había sido arrastrada por las lluvias de la borrasca Emilia

A las 07:00 horas recibían el aviso de persona arrastrada por riada en la rambla Guadalentín a su paso por la carretera de que une la localidad de Alhama de Murcia con el polígono industrial

Rescate de la Guardia Civil
00:00
Guardia Civil

Un rescate de la Guardia Civil

Maite Fernández

Murcia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

A las 07:00 horas de hoy La Guardia Civil recibía  el aviso de una persona que había sido  arrastrada por riada en la rambla Guadalentín a su paso por la carretera de que une la localidad de Alhama de Murcia con el polígono industrial. 

La patrulla de la Guardia Civil  ha localizado a la persona que demanda auxilio agarrada a un árbol. El rescate se ha coordinado con los bomberos. La persona auxiliada ha sido asistida por servicios sanitarios con principios de hipotermia.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 15 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking