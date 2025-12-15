La Guardia Civil rescata en Alhama de Murcia a una persona había sido arrastrada por las lluvias de la borrasca Emilia
A las 07:00 horas recibían el aviso de persona arrastrada por riada en la rambla Guadalentín a su paso por la carretera de que une la localidad de Alhama de Murcia con el polígono industrial
A las 07:00 horas de hoy La Guardia Civil recibía el aviso de una persona que había sido arrastrada por riada en la rambla Guadalentín a su paso por la carretera de que une la localidad de Alhama de Murcia con el polígono industrial.
La patrulla de la Guardia Civil ha localizado a la persona que demanda auxilio agarrada a un árbol. El rescate se ha coordinado con los bomberos. La persona auxiliada ha sido asistida por servicios sanitarios con principios de hipotermia.
