La Unión consolida su transformación con proyectos imprescindibles para el ciudadano y una actividad incesante

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha descrito 2025 como el gran año de ejecución del proyecto de gobierno en el municipio. El primer edil ha afirmado que el balance es muy positivo y que el equipo de gobierno se encuentra realmente satisfecho con el trabajo realizado durante los últimos doce meses.

Renovación urbana y grandes obras

Zapata ha destacado que 2025 ha sido el año de una ambiciosa renovación de calles y plazas. Entre las actuaciones finalizadas se encuentra la calle Mayor de Portmán, que ha supuesto una inversión cercana al millón de euros, así como importantes vías del centro como la calle del Pino y plazas como la de los Vidales o la de la hermana Felisa.

Además, tres grandes proyectos que forman parte del compromiso del gobierno local afrontan ya su fase final. Se trata del Mercado público, con una inversión de tres millones de euros, las antiguas escuelas graduadas que se convertirán en un gran centro de interpretación del flamenco (800.000 euros) y la gran renovación del polideportivo municipal.

Dejar las cosas para el último momento no suele ser lo adecuado" Joaquín Zapata Alcalde de La Unión

Dinamismo y trabajo constante

El alcalde ha defendido su método de trabajo, asegurando que "dejar las cosas para el último momento no suele ser lo adecuado", en contraposición a quienes intentan cumplir su programa en el tramo final de la legislatura.

Zapata asegura que su equipo ha trabajado con la misma intensidad que si hubiera elecciones al día siguiente desde el primer día, un esfuerzo que, según él, se refleja en la dinamización de la ciudad con campañas de comercio y una constante actividad cultural, lúdica y festiva.

Es muy frustrante tener que estar luchando día a día, no ya por conseguir la Regeneración de la Bahía, sino por impedir que te la sellen" Joaquín Zapata Alcalde de La Unión

La lucha por Portman

Pese a los logros, Zapata ha señalado como el gran reto y "punto negro" del municipio la situación de la regeneración de la Bahía de Portman. El alcalde ha calificado de frustrante la lucha diaria: "Es muy frustrante tener que estar luchando día a día, no ya por conseguirlo, sino por impedir que te la sellen".

Ha apuntado que los principales obstáculos para La Unión vienen todas del gobierno de España y ha agradecido el apoyo de la sociedad civil y los medios de comunicación en esta reivindicación.