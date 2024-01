Sheila Hernández: "Fui la gorda y no, el bullying no es una moda"

Tiene 28 años y nació en Aguadulce. Es periodista y presenta un libro sobre cómo superar los desafíos que ofrece la vida y cumplir tus objetivos; un relato honesto que refleja los problemas de una generación (tras otra). 'Soy Joven, no gilipollas' es el último trabajo de la periodista Sheila Hernández.

Se trata de un relato honesto que refleja los problemas de una generación, en el que el bullying, la depresión, el miedo, el amor, las despedidas y las relaciones familiares están presentes. Muestra cómo ella y sus circunstancias le han ayudado a alcanzar su sueño de ser periodista, y a seguir luchando cada día. Nada ni nadie la hizo más fuerte. Soy joven, no gilipollas es un ejemplo de cómo la resiliencia ante las adversidades nos hace a todos capaces de conseguir nuestras metas.

Sheila deja claro que todo el mundo ha sido joven y a todos los tomaron por idiotas, aunque no lo fueran. De ahí parte para contarnos lo que pretende con su trabajo. "Si tuviese que definir el libro es mi vida, mi persona, mi profesión en 200 páginas. Vengo de una familia desestructrada. No se me abrieron mil puertas, pero yo abrí una ventana para cumplir mi sueño. He rechazado proyectos de dinero por no renunciar a mis valores. Se puede fracasar mucho para aprender y entender que todo forma parte de una conjunción de momentos".

Su ejemplo

"El capítulo 4 debería del libro debería estar en todos los institutos", porque hay testimonios de todo tipo de gente contando lo que pasaron y cómo les afectó. Hablan de una generación de cristal y de que el bulling es una moda. No es una moda porque hay que mirar la tasa de suicidios. Los hombres no deben llorar y las mujeres deben ser así, y no, somos personas que a veces no podemos pero hay que seguir. Yo fui la gorda y cuento todo lo que me hicieron y ahora veo lo fuerte que me hicieron y sigo luchando contra el acoso escolar".

El síndrome del impostor

Sabe Sheila lo que es sentir que no te mereces una oportunidad que te llega. Ese momento en el que te preguntas y dudas si eres capaz. Ella ha logrado desvincularse de ese sentimiento, porque ha trabajado en todo momento para vivir este dulce momento. Suele ser este síndrome más común en las mujeres y quiere que todo el mundo lo destierre, porque la vida no es cuestión de suerte.