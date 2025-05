Retos de los municipios de la Región: evitar el aislamiento, mejorar servicios y mantener señas de identidad

Murcia - Publicado el 24 may 2025, 11:00

José Francisco García (Caravaca de la Cruz) : "Caravaca y la comarca del noroeste se enfrenta al reto de no quedar aislada. Es verdad que la autovía nos ha acercado mucho pero el eje Murcia Andalucía que tiene siglos de historia es estratégico para la Región de Murcia pero mucho más para el Noroeste y las zonas altas de Andalucía".

José Ángel Alfonso (Molina de Segura) : "Molina va a presentar en breve un proyecto fundamental que es "Molina renace" en los próximos 15 años con 100 millones de euros y que va a transformar totalmente la ciudad de Molina, haciéndola más acogedora y dándonos un sello de identidad. "Molina Renace" es un proyecto transversal que contempla, como no, la movilidad. Este año hemos mejorado el servicio de transporte con más líneas y frecuencias horarias pero la cercanía con Murcia no debe ser un hándicap sino una virtud, porque tenemos gente que vive en Murcia y trabaja en Molina, y viceversa".

José Antonio Blasco (Abanilla): "Nos encaminamos en 2026 a un año jubilar en honor al lignum crucis que tenemos en Abanilla, la santa cruz de Abanilla, . Se está movilizando mucho Abanilla en infraestructuras para poder visitar a todos los visitantes que lleguen. Es el gran reto pero hay otros, como corregir la escasa comunicación de transporte por carretera. Estamos trabajando con la Consejería de Fomento para potenciar ese transporte interurbano."

José Ballesta (Murcia): "Murcia debe ser un proyecto colectivo, de todos, sin diferencias; un proyecto de ciudad, compartido y adaptado a la idiosincrasia de los murcianos. Un proyecto flexible que no tenga rigideces cadavéricas, que seamos como el río que va creciendo en su transcurrir a lo largo del tiempo".

Fulgencio Gil (Lorca): "En Lorca tenemos experiencia en la vertebración del territorio. Somos el segundo termino municipal más grande de España con 38 pedanías. Siempre hemos pedido a las administraciones que se tenga en cuenta el criterio de territorio más que el de población. Hay que repartir los fondos en función del territorio. No es lo mismo dar servicio en un municipio de 200 kilómetros cuadrados que en uno de 1.600. No hay más remedio que implementar los servicios para que el ciudadano de una pedanía tenga el mismo confort que el que vive en el centro de la ciudad. Para que no haya despoblación, las pedanías deben tener todos los servicios cercanos y prestación de servicios, como comercio y hostelería".