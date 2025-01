Del Palacio de Guevara a la costa, Lorca ofrece todo lo que necesita el turista exigente

Lorca tampoco ha fallado a su cita con FITUR 2025 para difundir la oferta que el visitante va a poder disfrutar si acude a la ciudad del Sol. Entre otras iniciativas han presentado 'Explora, siente y vive la experiencia barroca del Palacio de Guevara".

Santiago Parra, concejal de Turismo, explica en qué consiste. "Inauguramos el Palacio en marzo y no lo pudimos presentar. Es nuestra joya de la corona. La experiencia así lo dice por el número de visitantes. Es una de las grandes joyas del Barroco civil en el Mediterráneo".

La Semana Santa de Lorca no necesita presentación y sigue siendo el foco de turismo del municipio. "La Semana Santa no hay que contarla, hay que vivirla porque el ambiente envolvente que tiene no se ve en imágenes. Es un espectáculo de los mejores del mundo".

11 kilómetros de costa se suman a los atractivos del turismo natural que también aporta Lorca a quien desee visitarla y la gastronomía completa la experiencia con el pescado del litoral y la gastronomía de las tierras altas con las famosas migas como un ejemplo de tantos.

Sus tres culturas, sus raíces...Lorca es ideal para cualquier etapa del año.