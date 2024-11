Cómo los padres protegen a sus hijos del dolor ante una tragedia: "entre la verdad y el consuelo"

De un momento para otro cambia todo cuando surge un acontecimiento traumático. Si las dimensiones son tan grandes como la ocurrida con la Dana en la Comunidad valenciana, el dolor y el miedo son los primeros sentimientos de una larga lista que no es solo a corto plazo.

Es imposible saber qué es lo importante después de lo urgente, que era activar el contingente de rescate y de ayuda básica. La mente es importante y no en estos momentos, sino a muy largo plazo.

El psicólogo Javier De Haro lo ha podido comprobar de primera mano. "Con las familias que yo he podido hablar, tienen tantas cosas en la cabeza y están tan preocupadas porque sus hijos estén bien, que realmente todavía no han parado a asimilar todo lo que les viene. Y eso al final, cuando tú lo procesas, es cuando te puede dejar una huella muy importante".

Hay gente que necesita una primera intervención de un especialista en la piscología. "Sí que es cierto que se hace una primera intervención con aquellas personas que puedan tener un estado de shock traumático importante, que puedan tener episodios de ansiedad. Sí que se hacen cositas, luego es lo que tú comentas, es que hasta que no se asimile y se procesa, la labor del psicólogo es hacer un acompañamiento, realmente estar ahí y permitir la descarga".

Ayuntamiento de Cartagena Imágenes de La Dana

la protección a los niños

¿Cómo se intenta que los niños lo lleven lo mejor posible? es posiblemente una de las dudas de muchos de los afectados. "Claro, pues fíjate, muchas veces nos sale el instinto de protección y lo que queremos hacer es evitarles el que sean conscientes de esa realidad".

"Y cuando nos preguntan, ¿les silenciamos o no les permitimos?. Eso al final lo hacemos con buenas intenciones, pero es muy importante que, dentro de nuestras posibilidades y siempre de una forma adaptada, informemos a nuestros hijos. Porque al final ellos se dan cuenta cuando estamos mal, se dan cuenta de lo que están viviendo, lo escuchan a lo mejor en las noticias sin querer. Por eso es muy importante que permitamos que ellos también puedan preguntarnos".

Las preguntas son complejas, pero los silencios pueden ser peores. "Y si nuestro hijo no nos pregunta, que puede ser que esté callado pues también poder hablarle a nosotros. Oye, pues en una semanita estará el colegio listo. Vamos a llamar a algún amiguito", explica el también educador.

Evita así que la mente monte su propio escenario. "Al final los niños, cuando tienen esa información, no se montan en una película, por decirlo de forma coloquial, que puede ser más perjudicial. Y además tú le estás dando una narrativa que puedes dirigirla para que le ayude. Por eso es muy importante no mentirles en ese sentido".

Los traumas

De Haro recuerda a un conocido psicólogo precisamente por lo que puede suponer este tipo de eventos para un pequeño. "Rafael Guerrero, un referente a nivel de psicología nacional, habla de que muchas veces muchos traumas vienen de la infancia, de la adolescencia, de cosas que nos guardamos, que no hacemos ese proceso". La paciencia y la comprensión tendrán que estar muy presentes.

"Puede haber regresiones, problemas de sueño, o ansiedad por separación. No quieren que los papás se vayan ahora. Pero por otro lado, lo más reparador que hay para un niño es estar con otros niños, jugar, socializar, (aunque sea en el barro. Por eso es muy importante que busquemos esa red de apoyo para que podamos hacer cosas y en caso de los niños que también puedan ser cosas que les mantengan entretenidos, que sean cosas que les permitan estar con otros niños".

Para los adultos hay momentos muy difíciles. "Esa incertidumbre, el no saber qué va a pasar con mi negocio, con mi casa… Porque mientras hay esa incertidumbre, (ese estrés, esa angustia, pues sigue estando encima. Es cierto que luego puede ser algo negativo. Pero cuando quitas la incertidumbre encima empiezas a asumir y es vital que las aseguradoras estén ayudando y facilitando".

descargar los sentimientos

Cada uno lleva un proceso diferente. "Y una vez que se ha hecho esto, muchos padres me estoy encontrando que no se permiten llora. No se permiten estar mal porque hay otras personas que están peor. Tenemos que entender que cada proceso de duelo es subjetivo y que no pasa nada por expresar todo lo contrario y que hay que hacerlo. Por eso mi consejo sería buscar tu red de apoyo".

La familia, los amigos y los profesionales juegan un papel importante, pero como explica Javier lo serán mucho tiempo, porque esto solo ha hecho empezar para muchas familias que necesitarán ayuda durante mucho tiempo.