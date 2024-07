Murcia reclama ayudas para el relevo generacional en el campo y un nuevo seguro agrario

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha puesto el acento en la dramática situación que vive en secano en la Región de Murcia. “Llevamos solo en los dos últimos años unas pérdidas de 289 millones de euros. Así se refleja en el informe detallado que le hemos entregado a las principales organizaciones agrarias. Desde la Región de Murcia y otras comunidades como la andaluza queremos que el Ministerio se implique más y elabore un plan de actuaciones con soluciones, porque no solo corren peligro los cultivos, sino el arbolado de olivar, viñedo o almendro, que es mucho más importante”.

Rubira también ha recordado que desde la Comunidad autónoma “se está haciendo un relevante esfuerzo, de momento con un Plan plurianual de 18 millones de euros, destinando por ejemplo 5 millones a la zona del Altiplano”.

Plan de relevo generacional

Será uno de los asuntos que llevará la Consejería de Agricultura de Murcia a la Conferencia Sectorial que tiene lugar mañana en Pamplona. “Nos preocupa en la Región de Murcia. Necesitamos un Plan para que los jóvenes vean atractivo el campo, con más ayudas y menos burocracia. Para ello nosotros estamos trabajando por comarcas y tanto con entidades bancarias como con Hacienda. El objetivo que nos marcamos es que en 2027 se incorporen en la Región de Murcia al menos 1.000 jóvenes en este sector”. También recuerda la consejera que en la próxima década está previsto que se jubile más del 50 por ciento de los titulares de explotaciones agrarias.

Nuevo modelo de seguro agrario

“Lo que está claro —dice Sara Rubira— es que tal y como está ahora no es una herramienta útil, y así nos lo traslada el sector. Nosotros desde Murcia hemos aumentado las partidas del seguro agrario en un 12 por ciento en 2025 para llegar a los 6 millones de euros. Pero a nivel nacional hace falta un modelo actualizado y eficaz. La realidad climática evidencia que en el sureste tenemos una sequía estructural acompañada por episodios de fuertes lluvias y granizo. Si los seguros no contemplan estas situaciones, no sirve de nada que nosotros aumentemos las líneas de ayuda porque el agricultor no tiene garantías. Por eso consideramos que Agroseguro y Enesa deben incluir un cambio de modelo en su hoja de ruta, además de incluir un seguro destinado específicamente a la fruta de hueso”.