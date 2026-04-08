Murcia despliega un 'ejército' de 680 operarios para limpiar la ciudad tras un Bando de la Huerta de récord

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo de limpieza viaria sin precedentes para devolver la normalidad a la ciudad tras la celebración de un Bando de la Huerta que ha sido "una de las más participativas de la historia". La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha detallado que un operativo de 680 operarios del servicio de limpieza trabaja en tres turnos "dejándose la piel" para adecentar las calles después de una jornada multitudinaria.

A primera hora de la mañana, el balance de la recogida ascendía a 66 toneladas de residuos, una cifra muy similar a la del año anterior. Este dato se considera positivo, ya que la afluencia de este año ha sido considerablemente mayor, aunque todavía no haya cifras oficiales. "Si hacemos una comparativa, quizás estemos hablando de que se han generado menos residuos", ha explicado Pérez.

Limpieza intensiva durante toda la jornada

Una de las claves del dispositivo ha sido la anticipación. En lugar de esperar al final del día, se realizaron limpiezas intermedias y se evacuaron residuos directamente a Cañada Hermosa para evitar la congestión. "No nos esperamos a final del día del bando para limpiar", ha señalado la vicealcaldesa. El operativo se ha centrado en las zonas más sensibles, como el jardín de la Constitución, el jardín de las Tres Copas y la zona del Infante.

El objetivo es ese, devolver la normalidad a la mayor brevedad posible" Rebeca Pérez Vicealcaldesa de Murcia

Colaboración ciudadana y nuevas tecnologías

Este año se ha contado con un complemento importante: una red de medio millar de aseos portátiles. Su instalación ha ayudado a mantener las calles más higienizadas y a reducir los malos olores. Además, se ha utilizado un producto biotecnológico, en colaboración con el departamento de Microbiología de la Universidad de Murcia, que destruye la materia orgánica, neutraliza el olor y aromatiza con esencia de azahar.

La respuesta de la ciudadanía también ha sido un factor determinante. Según la vicealcaldesa, "habían notado que las familias habían sido mucho más colaborativas". Los asistentes utilizaron bolsas de basura y las depositaron en los contenedores o junto a las papeleras, un gesto que facilitará las labores de limpieza.

Todo el mundo quiso colaborar, lo hemos notado en calle, nos va a costar menos volver a la normalidad" Rebeca Pérez Vicealcaldesa de Murcia

Aunque el grueso de los residuos y la "tensión" en los puntos más críticos desaparecerán a lo largo del día de hoy, el trabajo no termina ahí. Pérez ha confirmado que se necesitará "al menos una semana para poder hidrolimpiar toda la ciudad", una labor más compleja que se realiza en horario nocturno. El objetivo final es revisar hasta "el último rinconcito" para que Murcia muestre su mejor imagen.