Una experta revela las claves para frenar la osteoporosis, el enemigo silencioso de la mujer en la menopausia

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, especialmente a partir de los 50 años, coincidiendo con la llegada de la menopausia. Se trata de un problema de salud pública de primer orden, ya que las estimaciones apuntan a que una de cada tres mujeres sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Para comprender mejor esta patología y, sobre todo, aprender a cuidar la salud de nuestros huesos, la farmacéutica Eloísa Molina, titular de la Farmacia Eloísa Molina en Málaga, ha desgranado las claves para su prevención y manejo en COPE Málaga.

¿Qué es la osteoporosis y cómo se diagnostica?

Eloísa Molina define la osteoporosis como “una enfermedad crónica del esqueleto, que transcurre con pérdida de masa ósea y con deterioro del tejido óseo”. Este proceso, explica, incrementa la fragilidad del hueso y, en consecuencia, eleva de manera significativa el riesgo de sufrir una fractura. Es una enfermedad que, con frecuencia, pasa desapercibida hasta que se produce la primera rotura, de ahí su apodo de ‘enfermedad silenciosa’.

La osteoporosis es una enfermedad crónica del esqueleto que transcurre con pérdida de masa ósea y con deterioro del tejido óseo" Eloísa Molina Farmacéutica

Freepick La densitometría ósea es una prueba para un diagnóstico de la osteoporosis

La experta distingue entre dos tipos principales de osteoporosis. La primaria, que está directamente asociada a la menopausia o al proceso natural de envejecimiento, y la secundaria, que puede ser consecuencia de otra enfermedad o del consumo de determinados fármacos. Para un diagnóstico certero, la prueba de referencia es la densitometría ósea, un examen que mide la densidad mineral del hueso y permite evaluar el riesgo real de fractura.

El origen del problema: genética y estilo de vida

Aunque existe un importante componente genético —aproximadamente el 70% de los casos—, Molina subraya que hay un 30% de factores sobre los que sí podemos intervenir directamente a través de la alimentación, la actividad física y el estilo de vida. La masa ósea comienza a disminuir de forma natural a partir de los 40 años, pero en las mujeres este descenso se acelera drásticamente con la menopausia debido a la falta de estrógenos, siendo un proceso “bastante más rápido y más intenso que en los hombres, que en cambio es mucho más gradual”.

La dieta mediterránea, una aliada clave para los huesos

La alimentación juega un papel fundamental en la prevención. Seguir una dieta mediterránea, rica en verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y pescado, es una de las principales recomendaciones de la farmacéutica para asegurar una mejor salud ósea. Los productos lácteos son la fuente más importante de calcio, pero este mineral también se encuentra en abundancia en alimentos como las almendras, las semillas de sésamo, las legumbres, las verduras de hoja verde como el brócoli, y el pescado azul. De hecho, se aconseja consumir “incluso el pescado que se pueda consumir con espinas”.

Freepick La dieta mediterránea está muy recomendada para la prevención d ela osteoporosis

Te puede interesar: El estrés boicotea tu dieta: la razón oculta por la que no consigues adelgazar

Tan importante como lo que se come es lo que se debe evitar. Molina advierte de la necesidad de limitar la sal, ya que “su exceso arrastra el calcio y este se elimina por la orina”. El mismo efecto perjudicial produce un exceso de cafeína. También pone el foco en los productos ultraprocesados, cuyo alto contenido en fósforo puede desajustar la proporción adecuada de calcio en el organismo, facilitando la destrucción del hueso. Finalmente, recuerda el efecto tóxico del alcohol y el tabaco sobre los osteoblastos, las células encargadas de formar nuevo tejido óseo.

En los casos en los que existe un déficit de vitamina D o una ingesta insuficiente de calcio, “la suplementación es necesaria”, afirma Molina. Un aspecto clave es que la suplementación de calcio es mucho más efectiva si se combina con ciertos oligoelementos y minerales. La combinación con magnesio, flúor, manganeso, zinc y silicio potencia sus beneficios en comparación con la toma de calcio en solitario.

Cargando…

Desde la farmacia comunitaria se realiza una importante labor de prevención y acompañamiento. La farmacéutica explica que su consejo se basa en un enfoque integral. “Hay que hacer, en principio, unas preguntas a los pacientes acerca de si toman productos lácteos a diario, si salen al exterior por el tema de la absorción de la vitamina D, si han sufrido alguna fractura reciente y muy importante revisar su medicación por si hay algún fármaco que interfiera en la absorción del calcio”, detalla Molina. El objetivo es reforzar la adherencia al tratamiento médico, si existe, y ofrecer pautas claras.

A través de educación nutricional, suplementación y fomento de hábitos saludables, podemos contribuir a mejorar la salud ósea" Eloísa Molina Farmacéutica

En resumen, el consejo farmacéutico se centra en recomendar un aumento en la ingesta de lácteos, pescado azul y frutos secos, valorar la necesidad de suplementación con vitamina D3, calcio y otros minerales, y, fundamentalmente, derivar al médico para que realice una valoración específica mediante una densitometría ósea. Como señala la experta, aplicar medidas preventivas es clave: “A través de educación nutricional, suplementación y fomento de hábitos saludables, podemos contribuir a mejorar la salud ósea y, por tanto, reducir el riesgo de fractura”.