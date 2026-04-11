Fin de semana decisivo para los equipos de la provincia de Pontevedra

La temporada para los equipos de fútbol de nuestra provincia llega a su recta final y decisiva y tenemos a muchos equipos soñando con jugar un playoff de ascenso, como es el caso de Celta Fortuna, Pontevedra, Coruxo o As Celtas y una dura batalla por ese mismo objetivo en Tercera, como también por eludir el descenso o lograr subir de manera directa, con un Arosa-Compostela decisivo para estas lides.

primera rfef

7 fechas quedan en la categoría de bronce del fútbol español y hay mucho en juego para Celta Fortuna y Pontevedra. El filial celeste es segundo y quiere mantener esa posición de privilegio (da ventaja de campo en todo el playoff) en lo que resta de Liga. Tiene siete puntos de margen sobre sus perseguidores pero quiere mejorar su momento irregular con 5 puntos de 12 venciendo en Getxo a un Arenas lanzado (suma 14 de 18) que sueña con la zona noble tras ganar al Pontevedra en el partido pendiente del miércoles. El encuentro comenzará a las 4 del domingo y mide a uno de los mejores locales contra uno de los conjuntos que más puntúan a domicilio.

A la misma hora, duelo directísimo en Pasarón entre séptimo y tercero con un punto entre ambos, Pontevedra-Ponferradina. Partidazo en el que los de Rubén Domínguez buscan olvidar su derrota en tierras vascas y coger la racha buena ante la parroquia granate. El sueño del playoff se ha complicado con una segunda vuelta muy irregular, sobre todo de cara al gol, y enfrente estará un equipo transformado en los últimos meses tras la llegada de Nafti.

SEGUNDA RFEF

A falta de 4 jornadas y con el Coruxo virtualmente salvado, el conjunto verde se ha ganado el derecho a soñar con disputar la fase de ascenso a Primera RFEF. Los de Javi Fernández Pereira están a solo dos puntos del quinto puesto pero deben cambiar su mala racha de los dos últimos meses con 5 derrotas en los últimos 8 duelos. El domingo desde las 5 de la tarde visitan a un filial del Burgos prácticamente descendido, a 9 puntos de la promoción con 12 en juego. Si los de O Vao hacen valer su buen curso a domicilio (cuartos de su grupo en este aspecto con más puntos sumados como visitante que en Vigo) seguirá muy vivo el sueño.

SEGUNDA RFEF FEMENINA

Si para el Coruxo quedan apenas 4 jornadas, el margen para As Celtas es todavía menor. Apenas 3 duelos para cerrar la Liga regular y situación complicada para las olívicas en su sueño de buscar el ascenso. Con el liderato a 7 puntos con 9 en juego, las esperanzas pasan por alcanzar el segundo puesto que da acceso al playoff. También valdría ser las mejores terceras de entre los tres grupos pero, el grupo 2 lleva buena ventaja para hacerse con esa plaza extra. Así que para las de Vicky Vázquez solo vale ganar este sábado desde las 16.30 en A Madroa ante el filial del Eibar, un conjunto 4 puntos por debajo de las celtiñas. Además de en su partido, As Celtas tendrá un ojo en el duelo entre Real Sociedad B y Madrid CF B para saber si puede recortar puntos al segundo clasificado. El Atlético Villalonga, ya descendido como colista, visita al Deportivo B el sábado desde las 7 en Abegondo.

TERCERA RFEF

En Tercera restan cinco jornadas para el final pero llega un encuentro decisivo que mide a los dos candidatos al ascenso directo a Segunda RFEF, Arosa y Compostela. Vilagarcía se engalana para un partidazo este domingo desde las 5 en A Lomba. Los de Gonza Fernández han aprovechado su gran momento para arrebatar el liderato a unos santiagueses con dudas y llegan un punto por encima a este encuentro. Si empatan todo seguirá igual con 12 puntos por jugarse, aunque los visitantes se llevarían el duelo directo tras el 1-0 en San Lázaro. Si gana el Arosa serán 4 de renta ( y veremos si el average si gana por más de un gol) y si pierde se quedará dos por debajo con el average particular en contra.

La jornada para los nuestros comienza el sábado desde las 18.45 con el Gran Peña visitando al filial del Lugo. Los vigueses ven el playoff a 4 puntos tras dos derrotas seguidas. En el mediodía del domingo, el Alondras recibe al Silva lejos del playoff pero queriendo ganar puestos para evitar posibles arrastres. A la misma hora juega en Villalba un Juventud de Cambados con solo un punto de renta sobre la quema; y media hora más tarde el Estradense se mide a domicilio al Montañeros, en un duelo directo por el playoff. Para el domingo a las 17.30 horas nos queda el Barbadás-Céltiga con los de A Illa apurando sus opciones de promoción.